Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 2 апреля. Обзор

Старики с увлечениями легче выздоравливают

Бытовую технику скупают даже без рассрочек

Кто платит за товар, случайно разбитый в магазине

Утверждение, что пожилые люди не могут быть здоровыми, отчасти оправдано, ведь старение вызывает необратимые изменения во всех органах и системах. Но это не значит, что пожилого человека не нужно лечить. О подходах к лечению людей старше 60 лет «Кур`еру» рассказала Татьяна Блашенко, гериатр Слуцкой ЦРБ.Доллар и евро подросли, а вместе с ними — и цены на импортные товары. Как и во время прошлых случаев обесценивания рубля, белорусы поспешили в магазины, чтобы успеть совершить крупные покупки по старым ценам. Какую технику скупают случчане и можно ли приобрести товар в рассрочку и кредит, узнавал «Кур`ер».

Житель Слуцка случайно разбил в магазине «Светофор» две бутылки коньяка. Сразу его заставили заплатить ущерб, а потом пришли к нему домой, чтобы вернуть деньги. Мужчина считает, что бутылки были установлены непрочно, а директор магазина уверена, что всё сделано по правилам. В каких случаях ущерб должен возмещать покупатель, а в каких — продавец, пояснила юрист.

Ваеннае дзяцінства Віці Аляшкевіча

«Не видите, я ведь женщина с ребёнком!»

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Калі я яшчэ была падлеткам, мой тата Віктар падвёў мяне да сцяны хаты і загадаў падняцца па лесвіцы пад самы дах. Я здзівілася, але паслухалася. Калі далезла да самага верху, тата прапанаваў знайсці ў бярвеннях маленькія дзірачкі. Намацаўшы іх пальцамі, спытала: «Што гэта?» — «Гэта ад куль, дачушка», — адказаў тата і распавёў аб трагедыі яго дзяцінства.Случчанка и молодая мама Марта Грибко рассуждает о материнстве и задаётся вопросом: имеют ли право матери пользоваться своим положением, считая, что им все должны, потому что они с ребёнком?