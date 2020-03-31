3 апреля «Чёрная пятница» в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк»

3 апреля универмаг «Слуцк» приглашает. «Чёрная пятница» — экономия от 10 до 50%.
Ждем вас в магазинах:
- Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 20.00.
- «Дом обуви» (рынок) — с 9.00 до 16.00.
- «Детский мир» — ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00.
- «Дом мебели» — ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00.
- «Все для дома» — ул. Ленина, 313 а (12 в/г) — с 10.00 до 19.00.
- «Марк Формэль» — ул. Ленина, 191 — с 10.00 до 19.00.
Покупайте выгодно с универмагом «Слуцк».
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КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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