«Люди от меня шарахаются». Дальнобойщик из Слуцка рассказал, как во время пандемии колесит по Западной Европе

Случчанин Кирилл (имя изменено по просьбе героя) ещё до начала пандемии коронавируса уехал на заработки в Западную Европу — устроился дальнобойщиком. И пока не планирует возвращаться. «Кур'ер» связался с молодым человеком, когда он стоял в девятикилометровой очереди на границе со Словакией. Читайте, что он рассказал.



«В Испании и Франции видно, что люди сидят дома, потому что поток машин раз в 10 точно уменьшился. Стало очень много полиции, так же и на границе. Они проверяют всех. Дальнобойщиков, в принципе, не трогают, проблем нет.

В Германии жителям плевать на этот вирус — как ездили, так и ездят. Очень много машин. Ремонт дорог никто не останавливал.

В Бельгии уже проблема. Там выставили посты на границах, большие очереди. А вот внутри страны вероятность 30%, что ты не застрянешь в пробке на дороге, — люди по домам не сидят.

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Во Франции и Испании очень много жителей ездят на легковушках в резиновых медицинских перчатках и масках. В Германии, Бельгии, Нидерландах этого не увидишь.

В Дании не сильно защищаются. Когда я выгружался на заводе, где делают ветряки, обратил внимание, что там есть только дезинфекторы, а масок нет.

В Чехии очень жёсткий контроль: и военные, и полиция, все — в масках.

В Чехии, Словакии, Венгрии запрещено заходить на заправки без масок. В Германии ничего не было неделю назад, только поставили защитные стёкла для персонала, как в кассах, чтобы было 2 метра до клиента.

В Германии дезинфицируют всё каждый час. Но увидеть человека в маске — редкость.

Во Франции закрыли туалеты для дальнобойщиков

Мне нравится, что во Франции на всех платных дорогах есть большие заправки с бесплатными душевыми кабинками. Этим пользуются дальнобойщики. А теперь заправки закрыли из-за коронавируса, а с ними — и туалеты, и душевые кабинки. Вроде бы движение фур не остановили, а инфраструктуры нет.

Бары и рестораны тоже закрылись. Здесь не я шарахаюсь от людей, а они от меня. То есть они заботятся о своей безопасности.

Дефицита продуктов нет

Пустых полок уже нет. Другие дальнобойщики говорят, что в Италии в магазинах всё есть. Первоначальный ажиотаж был, потому что когда Венгрия закрыла границу, то очереди из фур были на 30 километров. А когда Италия с Австрией — очереди доходили до 65 километров.

Сейчас фуры пропускают, но поставки уменьшились. Плюс поляки резко закрыли границы, образовались очереди. Немцы перекрыли только на прошлой неделе. Такое чувство, что страны действуют наобум. Но в магазинах нет никаких проблем. Плюс на заправках можно купить продукты — мясные, и всё остальное. Запускают по пару человек, чтобы покупатели соблюдали дистанцию.

Коронавируса не боюсь

Месяц уже здесь (в Западной Европе. — Прим. ред.). Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём. У меня есть маски. Хожу в туалет со своим мылом. В свою машину никого не пускаю. Везде на загрузках и выгрузках товара выдают маски с перчатками, средства гигиены, дезинфекторы для рук, например, как в Испании. Тебе не надо заботиться об этом, они сами подумают".