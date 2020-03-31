«Слуцкгаз»: Не забывайте, что на приусадебном участке есть ещё и подземные коммуникации

Наступила пора проведения сельскохозяйственных работ на приусадебных участках, в огородах, во дворах. Хороший хозяин наводит порядок, сжигает мусор, высаживает деревья и кустарники. Но часто домовладелец забывает, что кроме построек на приусадебном участке есть ещё и подземные коммуникации, эксплуатация которых требует соблюдения особых требований.

Часто по городу мы видим предупреждающие таблички «ОСТОРОЖНО-ГАЗ»! Но и возле своего дома тоже очень важно помнить, что эксплуатация как подземного, так и надземного газопровода накладывает на собственника участка дополнительную ответственность.

Что такое охранная зона газопровода и для чего она нужна. Это участок земли, ширина которого зависит от типа газопровода и устанавливается специальными документами. Установление охранных зон газопроводов ограничивает строительство. Целью её создания является создание безопасных условий для длительной эксплуатации и обслуживания газопровода, его регулярного обслуживания, сохранения целостности.

На территории охранной зоны газопровода разрешено ведение сельскохозяйственных работ, однако запрещено вести строительство. Работы по реконструкции существующих зданий, сооружений и сетей должны быть согласованы с организацией, осуществляющей обслуживание и эксплуатацию газопровода. К числу работ, которые запрещено проводить в охранной зоне, относится также обустройство подвалов, компостных ям, выполнение сварочных работ, установка ограждений, препятствующих свободному доступу к трубам, создание свалок, возведение малых архитектурных форм, сжигание мусора. Особое внимание обращаем, что посадка деревьев и кустарников всех видов в пределах 1,5 метра по обе стороны от оси газопровода запрещена.

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Также запрещено складирование материалов и оборудования, в том числе для временного хранения, вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2 метров по обе стороны от оси.

Последствия нарушения этих правил оговорены в Законе Республики Беларусь О газоснабжении (статья 28. Охранные зоны объектов газораспределительной системы). Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных техническими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и иными правилами минимальных расстояний до объектов газораспределительной системы, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших указанное нарушение.

Напоминаем Вам, получить разрешение на производство земляных работ необходимо до начала работ в охранных зонах объектов газораспределительных систем. Для выдачи такого разрешения необходимо обратиться в ПУ «Слуцкгаз».

За нарушение «Положения о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы» виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Телефон для справок: 2 76 55, 162.