Белорусская ассоциация журналистов обратилась к Минздраву с требованием предоставлять оперативную и достоверную информацию о распространении COVID-19: «Лучшая защита от фейков и паники — правдивая информация».

БАЖ призывает Министерство здравоохранения Беларуси, а также все государственные органы и службы, связанные с охраной здоровья:

Организовать работу пресс-служб Министерства здравоохранения, а также областных, городских и районных властей таким образом, чтобы каждый журналист в рабочее время мог оперативно получить точную, достоверную и своевременную информацию о ситуации с COVID-19 в Беларуси.

Ежедневно предоставлять обществу оперативную и достоверную информацию о распространении COVID-19 в стране и рекомендации врачей.

БАЖ также напоминает, что статья 34 Конституции гарантирует гражданам Республики Беларусь право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, политической, экономической жизни, состоянии окружающей среды, а обеспечение прав и свобод граждан является высшей целью государства.

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