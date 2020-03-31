Первая смерть пациента в Беларуси с коронавирусом: в Витебске умер больной с подтверждённым COVID-19

В Витебске умер больной с подтверждённым коронавирусом, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на его родственников. Речь идёт о 75-летнем актёре Коласовского театра Викторе Дашкевиче.

КОНТЕКСТ. У него и жены было воспаление лёгких, этот диагноз им поставили в поликлинике. Мужа и жену отправили на госпитализацию в тубдиспансер. Однако он был переполнен, и супругам выписали антибиотики и отпустили домой. Дома у актёра была температура. Дежурный врач сказала, что нужно немедленно ехать в больницу. Супругов положили в разные палаты в кожвендиспансере. Взяли тесты на коронавирус, но сказали, что результаты отрицательные.

Вместе с актёром находился мужчина, которого позже забрали из больницы. Почему и куда — никто не сказал. Затем он лежал с другими тремя мужчинами.

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24 марта актёру стало хуже, и его перевели в учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический специализированный центр». Там взяли новый анализ на коронавирус. 26 марта стало известно, что результат положительный.

Жену актёра выписали 26 марта, она на 14-дневном карантине. А её муж был в реанимации, на аппарате ИВЛ. За границу актёр не ездил.

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