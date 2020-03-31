«Чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь?» Президент прокомментировал смерть актёра в Витебске

Во вторник, 31 марта, Александр Лукашенко встретился с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Обсудили в том числе и распространение коронавируса в Беларуси, в частности — ситуацию в Витебской области, сообщает «Звязда».

Утром 31 марта стало известно, что первая смерть больного с коронавирусом в стране произошла в Витебске: умер 75-летний актёр Коласовского театра, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич. Он провёл на ИВЛ несколько дней, ещё до госпитализации у него была ХОБЛ.

«Мы подозреваем, что кроме пневмонии и других болезней был и этот вирус [COVID-19]. Мы же просили. Ему завтра будет 80 лет, чего ты ходишь по этой улице и тем более работаешь? — спрашивает президент. — Стариков однозначно нужно беречь, потому что у них ослабленный иммунитет. И во-вторых, у них букет заболеваний… Жена здоровая, она же с мужем жила, дочь здоровая. Потому что иммунитет крепкий. А он, бедолага, не выдержал. Слушайте, уже более 10 лет он на пенсии. Пошёл на работу. Я не осуждаю. Может, просто мужественный человек, но надо поберечься. А если люди этого не понимают, мы ничего в этом плане не сделаем».

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Официальный Минздрав смерть пациента пока не прокомментировал.

Напомним, 31 марта президент отправил на Витебщину министра здравоохранения Владимира Караника и специалистов.

В последние дни из Витебска приходят странные сообщения. Вчера ходили слухи, что город и область «закрываются» от страны, а местные больницы переполнены больными с пневмониями. В Витебске представили список мер по борьбе с коронавирусом.

Последняя статистика по коронавирусу в стране была озвучена 30 марта: всего зафиксировано 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек.