Вопрос-ответ. Закрывают ли нефтебазу в Слуцке

В «Кур'ер» обратился читатель, который обеспокоен судьбой нефтебазы в Слуцке. «Говорят, что её собираются закрывать. И около 100 рабочих останутся на улице. Так ли это?» — попросил уточнить случчанин.

Александр Мельников, начальник Слуцкого филиала РУП «Беларуснефть-Минскоблнефтепродукт», опроверг эту информацию.

«Никто нас не закрывает. Работаем, как и прежде. Наверное, перепутали, потому что собираются закрывать склад хранения нефтепродуктов в Борисове. И не на карантин, а совсем», — ответил он.

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