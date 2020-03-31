Краткая история слуцкого футбола по годам
1913 год
Первое упоминание в газетах о футбольной команде в Слуцке
1926 год
Команда из Слуцка впервые играет на республиканском уровне — в неофициальном чемпионате БССР
1936 год
Случчане вновь играют в чемпионате республики — во второй группе (группы — аналог сегодняшних лиг)
1948 год
В Слуцке создали новую футбольную команду. Предыдущий состав почти полностью погиб на фронтах Великой Отечественной. Как и довоенная, новая команда называется «Спартак»
1970 год
Тренер Арон Фрадкин обновляет состав слуцкой команды «Спартак», и она снова выходит на республиканский уровень.
1974 год
Из-за финансовых проблем слуцкая команда выходит из чемпионата БССР.
1980 год
Команда меняет название на «Случь» и снова выходит в чемпионат БССР.
1990 год
Слуцкая команда снова опускается до первенства Минской области. На протяжение 90-х годов неоднократно меняет название и спонсоров. Выступает нерегулярно.
1998 год
При Слуцком сахарорафинадном комбинате возникает команда ФК «Слуцксахар». Она подаёт заявку на первенство Минской области.
2007 год
Под руководством Юрия Крота «Слуцксахар» пробивается во вторую лигу республиканского чемпионата
2011 год
«Слуцксахар» выходит в первую лигу чемпионата и меняет название на СФК «Слуцк».
2013 год
СФК «Слуцк» выходит в высшую лигу чемпионата Республики Беларусь
2015 год
Юрий Крот покидает пост главного тренера слуцкого футбольного клуба
2017 год
Главным тренером «Слуцка» становится Виталий Павлов. Команда занимает рекордное для себя 7 место в высшей лиге.
2020 год
Из-за убытков, связанных с «Сахарным делом», Слуцкий сахарорафинадный комбинат вынужден прекратить финансовую поддержку футбольного клуба. Будущее клуба — на волоске.
Составила Олеся Белая
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