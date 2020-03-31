«У стриптизёра лопнуло туловище, пришлось срочно выезжать». Предприниматель из Слуцка рассказала про семейный бизнес

У слуцких предпринимателей Натальи и Павла свой бизнес по продаже шаров и аэродизайну — оформлению шарами разных торжеств и мероприятий. Наталья рассказала «Кур'еру», как разовая подработка переросла в семейный бизнес, которым она с мужем занимается уже пять лет, и какие украшения из шаров предпочитают случчане.

Хотели подработать один день, а в бизнесе уже пять лет

До того как организовать свой бизнес, Наталья работала секретарём в частной организации. Пять лет назад её муж предложил подзаработать — поторговать шарами накануне 8 Марта.

«Вначале я эту идею восприняла с сомнением, но потом подумала, а почему бы и нет, — рассказала Наталья. — Для начала купили баллон с гелием, шары, поставили палатку возле кинотеатра. Сделали из шаров цветы и разложили рядом, по совету знакомых, детские игрушки. Каково же было моё удивление, когда люди стали подходить, покупать, заинтересовались. Первая удача вдохновила, придала сил и уверенности. Мы были одни из первых в Слуцке, кто начал торговать шарами на улице.

Особенности бизнеса

В нашем семейном деле генератор идей — муж. Именно он индивидуальный предприниматель, а я у него — наёмный работник. Учились мы всему на ходу, как делать фигурки из шаров, осваивала по видеоурокам. Когда задумались над расширением бизнеса, изучили аэродизайн. Как оформить помещение для мероприятия, придумываем сами, но иногда форматы подсказывает интернет или заказчик присылает фото и просит что-то конкретное. Когда готовим зал для выпускного в детсадах или школах, то встречаемся с родителями несколько раз, обсуждаем, что они хотят.

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Крутить шары помогает вся семья, даже наша 10-летняя дочь пробует, правда, особого времени на это у неё нет: школа и танцы. Говорит, что руки быстро устают.

Заказы поступить могут и ночью: некоторые хотят, чтобы ребёнок или любимый человек проснулся и обрадовался украшенной шарами комнате. Хотя такое бывает редко, основную часть заказов согласовываем заранее.

О трудностях

От скручивания шариков, которые надо превращать в красивые и интересные фигуры или цветы, болят руки и стираются пальцы. Тальк, которым они обработаны, сушит руки. После 1−2 дней усиленной работы они трескаются, поэтому без питательного и заживляющего крема не обойтись.

В нашем деле нужно быть мобильным, быстро реагировать на запрос клиента. Когда торгуешь на рынке, могут позвонить и заказать оформление зала, поздравление. На мелкие заказы выезжает муж, но с большим он один не справится, тогда закрываю павильон и выезжаю тоже.

О ценах

Оформление зала на выпускной зависит от количества выпускников, которые на это «сбрасываются». Красиво зал можно оформить от 150 рублей.

На выписку из роддома заказывают букеты из шаров в среднем за 15 рублей. Гелиевые шары с надписью «Спасибо за сына (дочь)» могут стоить до 100 рублей. Всё зависит от фантазии и бюджета клиента.

Фигура «стриптизёрши» из шариков стоит 50 рублей, а «стриптизёра» — 60 рублей (сложнее оформление). Эти фигуры на шестах в человеческий рост.

Доход есть, и он разный каждый раз. Сколько заработаешь, заранее трудно сказать.

У нас сейчас две торговые точки: одна — на рынке, другая — добавляется в парке летом. Для расширения бизнеса придумываем новые направления: 1 марта открыли в парке кафе, где можно перекусить блинами, попить чай, сок.

Расходы

За одну точку платим единый налог на месяц вперёд — 84,5 рубля. Летом за две точки — 169 рублей. Плюс ФСЗН. Если откроем кафе, добавится ещё 125 рублей.

Основная часть расходов — закупка товара, баллона с гелием, транспорт. Довольно сложный момент — ценообразование. Поскольку трудно предсказать цены на гелий, цена на шары тоже «прыгает». Закупаемся в Минске.

Доходы зависят от сезона

Наш бизнес — сезонный. Основной доход — это суммарная выручка от продажи шаров, игрушек и оформления праздников. Больше всего удаётся заработать в тёплое время года, особенно летом. Работает парк, проходят выпускные, свадьбы, последние звонки, праздники (9 мая, 3 июля, 1 сентября).

Зимой работы меньше. В это время нас выручают заказы к домашним торжествам, оформление юбилеев, концертов, встреч из роддома.

О моде на шары и необычных заказах

Примерно два года назад было много заказов для детей на фигуры зверей из шаров. Сейчас предпочитают просто шары, цифры с гелием или на подставке из шариков. Для детей — яркие и большие, а для взрослых — шары из двух, реже трёх цветов. Популярное у случчан сочетание: золотой шарик с чёрным, красным, белым. Часто в несколько шаров просят добавить конфетти. В конечном счёте всё зависит от желания заказчика — иногда сочетаем несочетаемое.

Когда человеку дарят шары, реакция бывает неожиданная. В этом году взрослому мужчине коллеги-девушки подарили связку шаров в дополнение к какому-то серьёзному подарку. Как рассказали потом заказчицы, он обрадовался шарам больше, чем другим подаркам: был просто в восторге, потому что связку шаров ему подарили первый раз в жизни.

Есть и необычные заказы. Например, «стриптизёр» и «стриптизёрша» из шариков на шестах. Когда мы их первый раз вынесли в качестве сюрприза в зал в одном из кафе Слуцка, то произвели настоящий фурор! Все аплодировали, смеялись и фотографировались с ними. Однажды их попросили привезти домой к заказчику, а через два часа позвонили и сказали, что лопнуло туловище. Срочно поехали и отремонтировали на месте. С тех пор возим только на конечную точку мероприятия.

О положительных эмоциях

Любим поздравлять детей. Они счастливы, да и родители радуются и всегда благодарят. Это так приятно! Мне нравится делать поздравления в роддом для молодых мам. Для этого родственники, зная пол ребёнка, говорят мне заранее, каким цветом наполнять шар. Такие заказы самые запоминающиеся.

Шары и игрушки — это всегда позитив. На нашей машине так и написано — «Доставка позитива!».