В Слуцке негде выплеснуть негативные эмоции. Блиц-опрос слуцкой акушерки

Случчанка Анна Козловская работает акушеркой. В свободное время вяжет пледы и игрушки. Считает, что в Слуцке недостаточно мест, где можно заняться саморазвитием. Lampa продолжает опрашивать девушек для блиц-опроса.

Кем вы работаете? Три вещи, за которые вы любите свою работу?

Я работаю акушеркой. Эта работа мне нравится тем, что ты присутствуешь в момент рождения. Это сложный, ответственный и очень значимый процесс. Кроме этого, я нахожусь в постоянном круговороте людей, а это значит, что постоянно попадаю в новые ситуации и получаю новый опыт. А также акушеры делают то, что не могут делать другие. Исключение — фельдшера «скорой», так как им тоже иногда приходится примерять на себя роль акушеров.

Какое у вас хобби? Почему вы им занимаетесь?

Не сказала бы, что у меня есть какое-то хобби. Но если есть свободное время, то меня можно найти или дома за вязанием пледов и игрушек, или же на выставках кошек и собак.

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего? Почему?

Кафе «Блино» занимает отдельное место в моём сердце с самого его открытия. Тихо, спокойно, уютно, вкусно. Также мне как кофеману нравится «ПРО КОФЕ». Хотя сейчас в Слуцке появляется довольно много новых мест, и все они по-своему крутые.

Чего, по вашему мнению, не хватает в Слуцке?

В Слуцке не хватает «движухи». Жизнь спокойная, размеренная, а для того, чтобы выплеснуть лишнюю энергию (негативную в том числе), заняться саморазвитием (кружки, секции, можно назвать как угодно), почти ничего нет.

Какую книгу вы посоветуете для прочтения? Почему именно её?

Для тех, кто увлекается психологией, могу посоветовать книгу «Пять травм, которые мешают быть самим собой», автор — Лиз Бурбо. Эта книга подойдёт для выяснения проблем в отношениях «ребёнок-родитель».