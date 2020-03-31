В апреле 1927 года прошёл первый чемпионат БССР по футболу. Чемпионом стала команда из Минска, по другим источникам — сборная Гомеля. Случчане в этом розыгрыше представлены не были, хотя футбол в городе продолжал жить на мес­течковом уровне.



Команда из Слуцка вновь появилась на респуб­ликанских соревнованиях в 1936 году. Республиканский чемпионат к тому времени проходил в двух группах (аналог сегодняшних лиг).





В первой группе места распределились следующим образом:





БВО (Минск) Витебск Бобруйск Гомель



Во второй группе играли команды из Слуцка, Борисова, Дзержинска, Жлобина, Заславля, Могилёва, Мозыря, Орши и Полоцка. Сильнейшими оказались борисовские футболисты, победившие в финале команду из Могилёва.



С 1936 года начали проводиться розыгрыши Кубка БССР. Первым его обладателем стала команда «Динамо» из Минска. В розыгрыше Кубка принимали участие и случчане. Но, вероятно, выбыли из турнира на ранних его стадиях.



Полная статистика тех времён, как и имена большинства игроков, до нас не дошли.