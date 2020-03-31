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Начало футбольного сезона 2020 года болельщикам «Слуцк» запомнится надолго. Первую игру ФК «Слуцк» впервые транслировали по российскому и украинскому каналам. Её смотрели по всему миру. У клуба даже появился свой мировой фан-клуб. А всё из-за того, что Беларусь - единственная страна в Европе, которая во время пандемии не отменила чемпионат по футболу. С другой стороны, клуб лишился главного спонсора. Сахарорафинадный комбинат терпит убытки, поэтому прекратил финансирование футбольной команды.
Сейчас существование СФК «Слуцк» висит на волоске. Но за свою столетнюю историю слуцкий футбол уже не раз «умирал»: из-за революции, войны, финансовых кризисов. И каждый раз слуцкая команда возрождалась и становилась ещё лучше. Давайте вспомним, как это было.
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