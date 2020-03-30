«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 30 марта. Заработная плата от 1000 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

1. Главный бухгалтер

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы
  • Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

2. Начальник планово-экономического отдела

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  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы
  • Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

3. Начальник отдела маркетинга

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы
  • Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1350 рублей

Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины

  • Тарифный разряд: 6
  • Образование: профессионально-техническое
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1200 рублей

Мастер строительно-монтажных работ

  • Образование: высшее, среднее специальное
  • Другие пожелания к соискателю: работа в Слуцке, опыт работы от 1-го года, специальность: техник-электрик, инженер-электрик
  • Наниматель: ОАО «Белсельэлектросетьстрой».

От 1150 рублей

Водитель автомобиля

  • Тарифный разряд: 5
  • Образование: профессионально-техническое
  • Другие пожелания к соискателю: вывозка леса, опыт работы не менее 2-х лет, обязательно свидетельство машиниста-крановщика 4-го разряда
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1050 рублей

Инженер по охране и защите леса

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: стаж работы в лесном хозяйстве не менее 3-х лет
  • Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1000 рублей

1. Столяр

  • Тарифный разряд: 2
  • Образование: общее среднее
  • Наниматель: ООО «НТВ» Слуцк.

2. Ветеринарный врач-гинеколог

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: без вредных привычек
  • Наниматель: ГУ «Слуцкая райветстанция».

3. Специалист по продаже

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания к соискателю: опыт работы, личный автомобиль, категория В
  • Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
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