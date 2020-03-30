«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 30 марта. Заработная плата от 1000 до 1500 рублей.
От 1500 рублей
1. Главный бухгалтер
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы
- Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
2. Начальник планово-экономического отдела
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- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы
- Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
3. Начальник отдела маркетинга
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы
- Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
От 1350 рублей
Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины
- Тарифный разряд: 6
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 1200 рублей
Мастер строительно-монтажных работ
- Образование: высшее, среднее специальное
- Другие пожелания к соискателю: работа в Слуцке, опыт работы от 1-го года, специальность: техник-электрик, инженер-электрик
- Наниматель: ОАО «Белсельэлектросетьстрой».
От 1150 рублей
Водитель автомобиля
- Тарифный разряд: 5
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания к соискателю: вывозка леса, опыт работы не менее 2-х лет, обязательно свидетельство машиниста-крановщика 4-го разряда
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 1050 рублей
Инженер по охране и защите леса
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: стаж работы в лесном хозяйстве не менее 3-х лет
- Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
От 1000 рублей
1. Столяр
- Тарифный разряд: 2
- Образование: общее среднее
- Наниматель: ООО «НТВ» Слуцк.
2. Ветеринарный врач-гинеколог
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: без вредных привычек
- Наниматель: ГУ «Слуцкая райветстанция».
3. Специалист по продаже
- Образование: высшее
- Другие пожелания к соискателю: опыт работы, личный автомобиль, категория В
- Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
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