«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 30 марта. Заработная плата от 1000 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

1. Главный бухгалтер

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

2. Начальник планово-экономического отдела

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Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

3. Начальник отдела маркетинга

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

От 1350 рублей

Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины

Тарифный разряд: 6

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: опыт работы не менее 1-го года

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1200 рублей

Мастер строительно-монтажных работ

Образование: высшее, среднее специальное

Другие пожелания к соискателю: работа в Слуцке, опыт работы от 1-го года, специальность: техник-электрик, инженер-электрик

Наниматель: ОАО «Белсельэлектросетьстрой».

От 1150 рублей

Водитель автомобиля

Тарифный разряд: 5

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания к соискателю: вывозка леса, опыт работы не менее 2-х лет, обязательно свидетельство машиниста-крановщика 4-го разряда

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1050 рублей

Инженер по охране и защите леса

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: стаж работы в лесном хозяйстве не менее 3-х лет

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

От 1000 рублей

1. Столяр

Тарифный разряд: 2

Образование: общее среднее

Наниматель: ООО «НТВ» Слуцк.

2. Ветеринарный врач-гинеколог

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: без вредных привычек

Наниматель: ГУ «Слуцкая райветстанция».

3. Специалист по продаже

Образование: высшее

Другие пожелания к соискателю: опыт работы, личный автомобиль, категория В

Наниматель: ОАО «Слуцкий мясокомбинат».