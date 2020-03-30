В Слуцке из-за коронавируса отменили крестный ход в честь памяти Софии Слуцкой

Ольга Паздерина
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В Слуцке прошёл большой крестный ход, освятили новый храм и отпраздновали день памяти Софии Слуцкой. Фото
На улице Социалистической. Фото: Олеся Белая

Слуцкая епархия прислушалась к рекомендации местных властей об эпидемиологической безопасности и отменила крестный ход. Его планировали провести 5 апреля.


Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой епархии.

Обычно торжества в честь дня памяти святой Софии Слуцкой проходят в Слуцке 1 апреля. В этом году празднества по инициативе епископа Слуцкого и Солигорского Антония переносили со среды, 1 апреля, на воскресенье, 5 апреля.

В ТЕМУ. Расписание богослужений в храмах Слуцкой епархии пока не изменилось. Каких-то рекомендаций по их проведению тоже нет.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Не такая она важная птица чтоб ради неё кр. ход устраивать.

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30 марта 2020 12:38