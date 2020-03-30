Слуцкий сахарорафинадный комбинат 26 марта провёл годовое собрание акционеров, на котором дирекция отчиталась о работе предприятия за прошлый год и рассказала о планах на 2020-й.

Руслан Лемеш, главный инженер Слуцкого сахарорафинадного комбината, который сейчас исполняет обязанности директора, рассказал на собрании, что предприятие построило третью ёмкость для хранения сиропа. Также ввело в эксплуатацию новое оборудование и прочее.

«В начале года был принят целый ряд нормативных актов. Один из них установил стоимость свёклы. Она составила 65 рублей за тонну без НДС. Это на 5,8% выше уровня прошлого года, — сказал Руслан Лемеш. — Надо отметить, что в той же России свёкла стоит на 50% дешевле, чем у нас.

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Производство сахара в Республике Беларусь. За последние полгода оно снижается. Это связано с тем, что заводы ушли от переработки сырца, перешли на переработку только свёклы. Четырьмя заводами было произведено 640 тысяч тонн сахара. 50% произведённой продукции мы экспортируем. Из этого экспорта доля России составляет 66,4%, или порядка 70 тысяч тонн сахара мы продали в Россию за 2019 год.

А в России перепроизводство сахара. Профицит составляет порядка 2 млн тонн. В связи с этим рынок на этот излишек реагирует. У нас очень сильно упали объёмы отгрузки — снизились в два раза.

Изменение средней цены сахара на экспорт. В 2020 году она составляет $ 290 за тонну. В 2019 году — $ 410. А были года, когда было и $ 810. Предоставляете? Да?

Изменения по месяцам за три года. Резкий обвал стоимости экспорта с $ 500 до $ 300 во второй половине 2019 года. Как только запустились заводы России, как только осознали объёмы урожая, сразу же рынок упал.

На сегодняшний день продаём сахар на экспорт ниже $ 300 — средняя цена. Мы вынуждены это делать, потому что нам нужна выручка, нам надо гасить кредиты и так далее.

Инвестиции в основной капитал. 10,5 млн рублей мы инвестировали за 2019 год. 7 млн рублей — за 2018 год. Для сравнения: инвестиции в непрофильные активы — это плодоовощной, дрожжевой и сельхозпредприятия — 13 млн в 2019 году и 9,2 млн в 2018-м. В непрофильные активы мы инвестируем больше, чем в свой завод. В общем инвестиции с 2012 года составили 60 млн рублей.

Динамика кредитного портфеля. Здесь видна явная тенденция, что мы берём всё больше и больше кредитов. Вторая тенденция то, что у нас нет долгосрочных кредитов. Они уменьшаются. Это тоже нехорошо. Не успел деньги взять, их уже надо отдавать. Ну, и на 1 января 2020 года кредиты на 120 млн.

Несмотря на все эти проблемы и вопросы, и коронавирус, и падение рынков, завод всё равно сработал с чистой прибылью. Она оставила 10 млн рублей. Предыдущий год, 2018-й, — 13,3 млн рублей. Конечно, идёт снижение. Для сравнения, ситуация на других заводах — всё в минусе.

Чем помогало государство

Государство оказывало нам поддержку в виде снижения стоимости газа. Выделили кредит на урожай 2019 года, на поставку сахарной свёклы на завод, на транспортные расходы. Принимало меры по предотвращению импорта российского сахара на территорию Республики Беларусь в виде госрегулирования цены и установления предельно максимальных торговых надбавок. Но тем не менее это не помешало России привести в страну порядка 70 тысяч тонн сахара на 2019 год. При ёмкости внутреннего рынка 350 тысяч тонн".

Какие планы на 2020 год

Руслан Лемеш рассказал о планах на обновление оборудования и про инновационный проект сушки жома. Это снизит себестоимость сахара.

Комбинат сокращает посевы сахарной свёклы. Уже принято решение о субсидировании государством части стоимости корнеплодов. В 2020 году планирует переработать 1,2 млн тонн сахарной свёклы и применить другие меры для стабилизации обстановки.

«Лично я считаю, что главная цель на данный момент — это сохранить коллектив и команду для дальнейшей плодотворной работы и покорения новых вершин», — сказал Руслан Лемеш.

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Какие ещё цифры звучали на собрании

Урожайность свёклы. По республике в этом году рекорд на урожайность — 819 центнеров с гектара. В Российской Федерации — 465 центнеров с гектара. 565 — урожайность нашего дочернего предприятия «Агросервис-ССК».

Объём заготовки сахарной свёклы. Год был рекордным и в этом плане. Без 2 тысяч тонн мы заготовили 1 млн 600 тысяч тонн свёклы. Для сравнения: Жабинка — 800 тысяч. В два раза меньше, чем мы заготовили и переработали.

За 2019 год мы получили 164 тысячи тонн сахара в виде готового продукта и вывели 128 тысяч тонн сиропа. Из него мы получим 72 тысячи тонн сахара. Будем перерабатывать этот сироп 2,5 месяца. Помимо влияния на технологические показатели, такие как расход топлива, ритмичность работы завода, время хранения свёклы, уменьшаются потери. Очень важный момент, что наши люди будут заняты работой.

Расход топлива на переработку сахарной свёклы составил 1,88%. Снизился по сравнению с предыдущими годами. Для сравнения расход топлива в Российской Федерации в два раза больше. Газ там дешевле. Они не сильно по этому поводу переживают.

По всем технико-экономическим показателям, технологическим, это [слуцкий комбинат] лучшее предприятие среди стран Таможенного союза, куда входит 83 завода. Мы точно так же были награждены в очередной раз дипломом I степени по этим показателям. С технологией у нас всё хорошо.