Утром 30 марта учащихся Копыльского государственного колледжа отправили по домам. Как сообщили «Кур'еру» в учреждении, сегодня пришёл приказ — всех отпустить до 5 апреля (предварительно). Будет ли продлён карантин после этой даты — неизвестно. Об этом учащихся будут информировать дополнительно.

В колледже подтвердили, что эти меры связаны с тем, что в одной из деревень Копыльского района обнаружены жители с подозрением на коронавирус.

«С утра собрали всех преподавателей в актовом зале. Потом уже к нам пришли кураторы наших групп. Нам сказали, что весь Копыльский район типа на карантине на неопределённый срок. Никто не учится. Нам объяснили, что в какой-то деревне появился человек, который приехал откуда-то, где много заражённых коронавирусом. И сказали, что этого человека изолировали прямо там в деревне», — сказал «Кур'еру» один из учащихся.

В колледже учатся и студенты из Слуцка.

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