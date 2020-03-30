Утром 30 марта учащихся Копыльского государственного колледжа отправили по домам. Как сообщили «Кур'еру» в учреждении, сегодня пришёл приказ — всех отпустить до 5 апреля (предварительно). Будет ли продлён карантин после этой даты — неизвестно. Об этом учащихся будут информировать дополнительно.
В колледже подтвердили, что эти меры связаны с тем, что в одной из деревень Копыльского района обнаружены жители с подозрением на коронавирус.
«С утра собрали всех преподавателей в актовом зале. Потом уже к нам пришли кураторы наших групп. Нам сказали, что весь Копыльский район типа на карантине на неопределённый срок. Никто не учится. Нам объяснили, что в какой-то деревне появился человек, который приехал откуда-то, где много заражённых коронавирусом. И сказали, что этого человека изолировали прямо там в деревне», — сказал «Кур'еру» один из учащихся.
В колледже учатся и студенты из Слуцка.
«домоооой, помахай крылом над заливом мне командор…»
«Они приказ дают идти ва банк и применить запасный вариянт…»
«в какой то деревне появился человек»…Человек из ниоткуда."поверьте в племя тапи и дело будет в шляпе."
«Копыльский район ТИПА на карантине».Так на карантине или «типа на карантине»?
Сейчас можно на к-вирусе реформы проводить.
Особенно подчеркнуто что коледж государственный. какой он еще может быть в РБ? Частный?
Израильский? кооперативный?
«будет ли продлен карантин после этой даты неизвестно. Еще Горби говорил, что в пятницу они с Рейганом не знали, что в понедельник подпишут договор о сокращении ракет, так что уж про какойто коледж в Копыле говорить? Никто и знать не может.