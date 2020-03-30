Как приготовить грибную подливку. Постный рецепт от матушки Елены Штепы

Великий пост — это 40 дней как духовного, так и пищевого воздержания. Для тех, кто постится, матушка Елена Штепа поделилась рецептом постного блюда, которое очень любят в их семье.



Для приготовления грибной подливки вам понадобится:

шампиньоны (белые грибы или другие) свежие или замороженные — 400 г (чем больше, тем вкуснее);

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

пшеничная мука — неполная 1 ст.л.;

вода — 300 мл;

масло растительное — для жарки;

соль, перец, другие специи, зелень — по вкусу.

Как готовим

Обжариваем нарезанные пластинками грибы. Отдельно на сковороде в растительном масле слегка обжариваем лук и морковь. Соединяем с грибами. Добавляем неполную столовую ложку пшеничной муки, интенсивно перемешиваем и добавляем воду. Полученную массу выкладываем в кастрюлю. Если смесь сильно густая, то можно добавить воды. Консистенция должна получиться как у супа-пюре. Добавляем соль, перец и специи по вкусу. Кипятим ещё 5 минут на небольшом огне. На гарнир готовим картофельное пюре, макароны, рис или кому что нравится. Поливаем сверху грибной подливкой. Посыпаем зеленью. Приятного аппетита!

А какие блюда для пост­ного стола готовите вы? Поделитесь рецептом! Пишите: info@kurjer.info