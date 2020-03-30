Шубы и множество народа. В Слуцке возле «Маяка» пройдёт «Модный базар»

Со 2 по 12 апреля в Слуцке на парковке возле ТЦ «Маяк» на улице Парижской Коммуны, 2/1 пройдёт ярмарка «Модный базар».

«Традиционно такие ярмарки привлекают множество народа, так как предлагают то, что пользуется спросом, и цены на все товары ниже, чем где-либо», — сообщается на «Слуцком крае».

Что будет на ярмарке

Мясо, сало, рыба, молочные продукты.

Восточные сладости, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, мёд от отечественных и российских пчеловодов.

Товары из Индии. Бижутерия, предметы интерьера, сувениры, изделия из кожи, украшения, текстиль, косметика, сувениры и предметы быта из натуральных камней. «Просим не путать всё это с китайскими товарами, сделанными в индийском стиле. Всё, что вы увидите в отделах восточных товаров, привезено из Индии и там же изготовлено».

Платья, костюмы, блузы, юбки, пуловеры. На «Модном базаре» будут представлены весенние коллекции женской одежды от белорусских производителей, мужская одежда для работы, отдыха и повседневной носки в быту. Нижнее бельё для всей семьи из натурального хлопка.

Шубы из овчины (мутон, цигейка, астраган), комбинированные модели и норковые шубы со скидками 50%.

Куртки зимние и демисезонные мужские и женские.

Косметика и бижутерия.

Товары для дома. Посуда, кухонная утварь, системы хранения, мелкий инструмент для ремонта, товары для рукоделия, домашний текстиль и множество разных мелких предметов быта.