В Докторовичах — коронавирус. Жительница деревни рассказала, что у них происходит

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Несколько жителей деревни Докторовичи Копыльского района доставлены в 6-ю городскую клиническую больницу с воспалением лёгких и подозрением на коронавирус.

Эту информацию «Кур'еру» подтвердили в Копыльском районном центре гигиены и эпидемиологии.

«Кур'ер» связался с Галиной Михайловной, жительницей деревни Докторовичи, которая рассказала, что у них там сейчас происходит: — Несколько человек увезли в Копыльскую больницу. У двоих подтвердился коронавирус, остальные лежат с воспалением лёгких. Первой в больницу попала Валя. Она работает техничкой в Докторовичской школе. После неё забрали ещё двух учительниц и пенсионерку, которая раньше работала библиотекарем.

«Всех, кто поступил в Копыльскую ЦРБ из деревни Докторовичи, госпитализировали в Минск. Им всем сделали тесты на коронавирус. У кого какие результаты, говорить не буду. Нам запрещено. Сейчас мы готовим план по введению карантинных мер. Сразу скажу, что жители Копыля могут быть спокойны, потому что это один локальный очаг [деревня Докторовичи — Прим. авт.], который не имеет никакого отношения к нашему городу», — сказал собеседник.

«Кур'ер» связался с Галиной М., жительницей деревни Докторовичи, которая рассказала, что у них там сейчас происходит:

— Несколько человек увезли в Копыльскую больницу. У двоих подтвердился коронавирус, остальные лежат с воспалением лёгких. Первой в больницу попала Валя. Она работает техничкой в Докторовичской школе. После неё забрали ещё двух учительниц и пенсионерку, которая раньше работала библиотекарем.

В Докторовичах — коронавирус. Жительница деревни рассказала, что у них происходит
Здание сельисполкома в Докторовичах. Фото: kopyl. minsk-region.b
В Копыле забили тревогу. Как оказалось, не зря. У одной из учительниц подтвердился коронавирус. К ней приезжала дочка после отдыха за границей. Ещё один положительный тест был у брата этой женщины. У остальных вроде как тесты отрицательные. Они лежат с воспалением лёгких.

Четверо находятся в реанимации, ещё несколько — в инфекционном отделении. По разговорам, все чувствуют себя хорошо. Двоих из реанимации собирались скоро выписывать. Остальных куда-то перевозить, потому что в Копыле только один аппарат для вентиляции лёгких.

Вчера в деревню приезжали медики. На ФАПе брали мазки у всех сотрудников школы. Саму школу на две недели закрыли на карантин. Сегодня должна была приехать санстанция из Копыля и провести дезинфекцию в школе.

Всех работников школы также отправили на карантин на две недели. Запретили выходить из дома. Сказали, чтобы оставили возле дома пакет с запиской, что нужно купить.

Утверждения жительницы деревни остались без официальных комментариев. В районном центре гигиены и эпидемиологии «Кур'еру» сообщили общую информацию, без деталей. В Копыльской ЦРБ отказались комментировать, сказав, что им запрещено что-либо говорить, а комментировать может только министр здравоохранения и его заместитель.

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1 Авторы комментариев
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Без дозволу вышестоящего начальства всякая пешка пикнуть боиться не то что коммент дать. Даже слова, что комментарий не дает говорит с фигой в кармане-нельзя.Табу!

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30 марта 2020 14:10