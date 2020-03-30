Какие меры из-за коронавируса предпринял автопарк в Слуцке

В редакцию «Кур'ера» обратился читатель: «Производят ли дезинфекцию автобусов в Слуцке? Или их моют только раз в несколько месяцев?». Из-за угрозы распространения коронавируса общественный транспорт в городах Беларуси дезинфицируют. В автопарке № 2 рассказали, как это делают в нашем городе.

Общественный транспорт в Слуцке моют и дезинфицируют ежедневно, до начала смены или после неё, рассказала «Кур'еру» Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок автопарка № 2.

Она также добавила: «Каждому кондуктору выдали дезинфицирующее средство, которым он может пользоваться на маршруте. Закуплены маски для кондукторов, но их количество ограничено, поэтому пока они не выдаются».

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