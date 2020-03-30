Какие меры из-за коронавируса предпринял автопарк в Слуцке

В редакцию «Кур'ера» обратился читатель: «Производят ли дезинфекцию автобусов в Слуцке? Или их моют только раз в несколько месяцев?». Из-за угрозы распространения коронавируса общественный транспорт в городах Беларуси дезинфицируют. В автопарке № 2 рассказали, как это делают в нашем городе.
Общественный транспорт в Слуцке моют и дезинфицируют ежедневно, до начала смены или после неё, рассказала «Кур'еру» Виктория Татур, начальник отдела организации перевозок автопарка № 2.
Она также добавила: «Каждому кондуктору выдали дезинфицирующее средство, которым он может пользоваться на маршруте. Закуплены маски для кондукторов, но их количество ограничено, поэтому пока они не выдаются».
Реклама
Реклама
Все автобусы ужасно грязные никаких следов антисептиков или дезинфекции нет.
Может побрызгают какой-нибудь фигней 1 раз в сутки и считают что этого хватит для зачистки всех поверхностей от короновируса)
«закуплены маски для кондукторов… но они не выдаются».Они призваны проверяющим очки втирать, пыль в глаза пускать, равиоли на уши вешать. Вот они есть, но их нет.