Минздрав: В Беларуси 152 случая коронавируса, выздоровели 47 человек

По данным на понедельник 30 марта, в Беларуси 152 случая коронавируса. Минздрав сообщает, что уже выписаны или ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.

На сегодня в стране проведено более 30 тысяч тестов на COVID-19.

Как сообщала в пятницу, 27 марта, во время брифинга в Минздраве заместитель министра Елена Богдан, пациентов с коронавирусом на ИВЛ нет. Запаса лекарств достаточно. В больницах на тот момент было 2221 свободное место, «скорая» работала в обычном режиме и справлялась с обращениями.

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Предыдущий раз Минздрав сообщал данные 27 марта. По информации на тот день, инфицированными было 94 человека, из них 32 были уже выздоровевшими, 62 — в больницах под медицинским наблюдением.

В Беларуси не введён карантин, не закрыты учреждения образования, открыты границы. Однако с 27 марта введён 14-дневный карантин для всех приезжающих из страны, где зарегистрированы случаи коронавируса.