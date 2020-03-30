Конечные остановки Слуцка. Фотопроект

Алексей Скрынников
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Конечные остановки Слуцка
Фото: Алексей Скрынников

Знаете ли вы, как выглядит конечная остановка вашего автобуса, на котором вы ездите каждый день на работу? Возможно, вы даже ни разу до неё не доезжали. А между тем в Слуцке таких остановок насчитывается 20, и они имеют совершенно разный вид.

Там, где «шестёрка»

Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «Льнозавод» для высадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников
Конечный остановочный пункт автобуса № 6 «Льнозавод», где пассажиры высаживаются, не имеет как таковой остановки, но есть дорожный карман и знак, обозначающий остановку общественного транспорта. На входе же построена типичная для советских времён остановка.
Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «Льнозавод» для посадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников
Обратное направление «шестёрки» заканчивается на остановочном пункте «ДСУ-9». И здесь на высадке есть только знак. На посадку — обычная когда-то современная конструкция, которая едва ли сможет укрыть пассажиров от непогоды, если идёт дождь с ветром.
Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «ДСУ — 9» для посадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников

Автовокзал

Остановочный пункт «Автовокзал» является конечным для автобусов № 4, № 16 и № 18 и транзитным для № 6 и № 12. Здесь большой поток пассажиров, так как многие делают пересадку с железнодорожного транспорта. Некоторые автобусы привязаны по времени к прибытию пригородных поездов.

Из всех конечных остановок Слуцка у трёх есть оборудованные торговые объекты. Но единственный нерабочий находится как раз на остановочном пункте «Автовокзал». Из-за этого остановка выглядит бесхозной и мрачноватой.

Конечные остановки Слуцка
«Автовокзал». Фото: Алексей Скрынников

Мясокомбинат

До остановки «Мясокомбинат» в основном доезжают работники одноимённого предприятия, и им повезло больше всего со скамейками, потому что их здесь 8 штук.

Конечные остановки Слуцка
«Мясокомбинат» для высадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников
Конечные остановки Слуцка
«Мясокомбинат» для посадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников

РСУ-4

Остановочный пункт «РСУ-4» сам по себе не является постоянной конечной остановкой автобуса, но из-за ремонта моста возле ССК временно исполняет эту функцию. Сюда доезжают автобусы № 2, № 7.

Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «РСУ-4» для высадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников
Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «РСУ-4» для посадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников

Поликлиника

Конечную остановку «Поликлиника» можно считать одной из самых загруженных в Слуцке. Соперничать с ней по популярности может «Автовокзал». Сюда приезжают автобусы трёх маршрутов: № 13, № 14 и № 20.

Конечные остановки Слуцка
Конечная остановка «Поликлиника» для высадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников
На остановке работает ларёк, где продают свежие овощи и фрукты.
Конечные остановки Слуцка
Остановка «Поликлиника» для посадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников

Сельхозлицей

Конечная остановка «Сельхозлицей» выглядит аккуратно, но скучно. Добраться сюда можно автобусами № 5 и № 13 только в будние дни. Некие молодые люди на момент съёмки использовали остановку как курилку.

Конечные остановки Слуцка
Добраться до остановки «Сельхозлицей» можно только по будням. Фото: Алексей Скрынников

11-й городок

В 11-м городке есть отдельная остановка для автобуса № 14, она служит для посадки и высадки пассажиров и оборудована одной деревянной скамейкой.

Конечные остановки Слуцка
Фото: Алексей Скрынников
По соседству находится ещё одна остановка для автобусов — № 3, № 10, № 15 и № 18 — и является третьей по количеству маршрутов. Обустроена четырьмя скамейками, но на них почти никто никогда не садится.
Конечные остановки Слуцка
Конечная остановка «Социалистическая», на которую приходит больше всего автобусов. Фото: Алексей Скрынников

Сыродельный комбинат

Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «Сыродельный комбинат» для высадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников
У остановки «Сыродельный комбинат» двойной статус. Для части маршрутов, которые едут в автобусный парк, она конечная. Для других — просто очередная остановка. Через неё проходит наибольшее количество маршрутов — 10. Это автобусы, которые едут на мясокомбинат и в автобусный парк.

«На Чехова»

Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «Чехова» для высадки пассажиров. Фото: Алексей Скрынников
Остановка «11 школа» на улице Чехова является местом посадки в автобусы №№ 5К, 16, 17, 20, 22, и она вторая по количеству маршрутов. Из всех конечных остановок эта имеет самый окультуренный и чистый вид. Всё это благодаря тому, что здесь в 2007 году открылся частный магазин канцелярских товаров.
Конечные остановки Слуцка
Фото: Алексей Скрынников

Ивановского

Остановочные пункты «Ул. Ивановского» служат для одного автобусного маршрута — № 21. В первой половине дня с одной стороны, а во второй — с другой.

Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «Ивановского» в первой половине дня. Фото: Алексей Скрынников
Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «Ул.Ивановского» во второй половине дня. Фото: Алексей Скрынников

14-й городок

Конечные остановки Слуцка
Конечная остановка «14-й городок». Фото: Алексей Скрынников
Меньше всего повезло с конечной остановкой жителям 14-го городка. Здесь негде спрятаться от дождя, нет скамейки и нет знака автобусной остановки. Конечной эта остановка бывает один раз в будний день — в 7.26, когда сюда приезжает автобус № 8. В другое время это обычная остановка для автобусов № 10 и № 15.

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Лучники

Конечные остановки Слуцка
Конечная остановка «Лучники». Фото: Алексей Скрынников
Автобус № 4 в зависимости от расписания едет до остановок «Лучники» и «Лучники — Центр культуры».
Конечные остановки Слуцка
Конечная остановка «Лучники — Центр культуры». Фото: Алексей Скрынников

Слуцкие электросети

Остановку «Слуцкие электросети» можно назвать служебной, так как основная масса пассажиров — это работники Слуцких электросетей.

Конечные остановки Слуцка
Конечная остановка «Слуцкие электросети». Фото: Алексей Скрынников

Автобусный парк

До остановочного пункта «Автобусный парк» доезжают, как правило, только работники автопарка. Выглядит она очень просто.

Конечные остановки Слуцка
Остановочный пункт «Автобусный парк». Фото: Алексей Скрынников

База ОПС и ССК

Конечные остановки Слуцка
Остановка «База ОПС». Фото: Алексей Скрынников
Конечные остановки «База ОПС» и «ССК» сейчас остались без пассажиров, всё из-за капитального ремонта путепровода через железную дорогу в районе Слуцкого ССК.
Конечные остановки Слуцка
Остановка «База ОПС». Фото: Алексей Скрынников
Конечные остановки Слуцка
Остановка «ССК». Фото: Алексей Скрынников
Если считать от центра Слуцка, то это самая удалённая остановка города. Но сделана она основательно.

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