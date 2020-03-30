Конечные остановки Слуцка. Фотопроект

Знаете ли вы, как выглядит конечная остановка вашего автобуса, на котором вы ездите каждый день на работу? Возможно, вы даже ни разу до неё не доезжали. А между тем в Слуцке таких остановок насчитывается 20, и они имеют совершенно разный вид.
Там, где «шестёрка»Конечный остановочный пункт автобуса № 6 «Льнозавод», где пассажиры высаживаются, не имеет как таковой остановки, но есть дорожный карман и знак, обозначающий остановку общественного транспорта. На входе же построена типичная для советских времён остановка.Обратное направление «шестёрки» заканчивается на остановочном пункте «ДСУ-9». И здесь на высадке есть только знак. На посадку — обычная когда-то современная конструкция, которая едва ли сможет укрыть пассажиров от непогоды, если идёт дождь с ветром.
Автовокзал
Остановочный пункт «Автовокзал» является конечным для автобусов № 4, № 16 и № 18 и транзитным для № 6 и № 12. Здесь большой поток пассажиров, так как многие делают пересадку с железнодорожного транспорта. Некоторые автобусы привязаны по времени к прибытию пригородных поездов.
Из всех конечных остановок Слуцка у трёх есть оборудованные торговые объекты. Но единственный нерабочий находится как раз на остановочном пункте «Автовокзал». Из-за этого остановка выглядит бесхозной и мрачноватой.
Мясокомбинат
До остановки «Мясокомбинат» в основном доезжают работники одноимённого предприятия, и им повезло больше всего со скамейками, потому что их здесь 8 штук.
РСУ-4
Остановочный пункт «РСУ-4» сам по себе не является постоянной конечной остановкой автобуса, но из-за ремонта моста возле ССК временно исполняет эту функцию. Сюда доезжают автобусы № 2, № 7.
Поликлиника
Конечную остановку «Поликлиника» можно считать одной из самых загруженных в Слуцке. Соперничать с ней по популярности может «Автовокзал». Сюда приезжают автобусы трёх маршрутов: № 13, № 14 и № 20.На остановке работает ларёк, где продают свежие овощи и фрукты.
Сельхозлицей
Конечная остановка «Сельхозлицей» выглядит аккуратно, но скучно. Добраться сюда можно автобусами № 5 и № 13 только в будние дни. Некие молодые люди на момент съёмки использовали остановку как курилку.
11-й городок
В 11-м городке есть отдельная остановка для автобуса № 14, она служит для посадки и высадки пассажиров и оборудована одной деревянной скамейкой.По соседству находится ещё одна остановка для автобусов — № 3, № 10, № 15 и № 18 — и является третьей по количеству маршрутов. Обустроена четырьмя скамейками, но на них почти никто никогда не садится.
Сыродельный комбинатУ остановки «Сыродельный комбинат» двойной статус. Для части маршрутов, которые едут в автобусный парк, она конечная. Для других — просто очередная остановка. Через неё проходит наибольшее количество маршрутов — 10. Это автобусы, которые едут на мясокомбинат и в автобусный парк.
«На Чехова»Остановка «11 школа» на улице Чехова является местом посадки в автобусы №№ 5К, 16, 17, 20, 22, и она вторая по количеству маршрутов. Из всех конечных остановок эта имеет самый окультуренный и чистый вид. Всё это благодаря тому, что здесь в 2007 году открылся частный магазин канцелярских товаров.
Ивановского
Остановочные пункты «Ул. Ивановского» служат для одного автобусного маршрута — № 21. В первой половине дня с одной стороны, а во второй — с другой.
14-й городокМеньше всего повезло с конечной остановкой жителям 14-го городка. Здесь негде спрятаться от дождя, нет скамейки и нет знака автобусной остановки. Конечной эта остановка бывает один раз в будний день — в 7.26, когда сюда приезжает автобус № 8. В другое время это обычная остановка для автобусов № 10 и № 15.
ЛучникиАвтобус № 4 в зависимости от расписания едет до остановок «Лучники» и «Лучники — Центр культуры».
Слуцкие электросети
Остановку «Слуцкие электросети» можно назвать служебной, так как основная масса пассажиров — это работники Слуцких электросетей.
Автобусный парк
До остановочного пункта «Автобусный парк» доезжают, как правило, только работники автопарка. Выглядит она очень просто.
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