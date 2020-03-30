Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

«Какая самоизоляция? Скидки же. Да и мёд с шубой сами себя не купят». Случчанка о ярмарке в Слуцке

Алиса Листапад
Алиса Листапад
0

Говорят, что глупые учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Вся Европа в глубокой попе из-за вируса. Другие страны через это уже прошли и опытным путём выяснили, что лучшее средство от распространения коронавируса — самоизоляция. А у нас… ЯРМАРКА… мать вашу.

Говорят, что глупые учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Вся Европа в глубокой попе из-за вируса. Другие страны через это уже прошли и опытным путём выяснили, что лучшее средство от распространения коронавируса - самоизоляция. А у нас ...ЯРМАРКА... мать вашу.Читаю новость: «Традиционно такие ярмарки привлекают множество народа, так как предлагают то, что пользуется спросом, и цены на все товары ниже, чем где-либо». То есть, сейчас из своих квартир в погоне за липовыми скидками повылазят бабушки и декретницы. Пир во время чумы! Какая самоизоляция??? Скидки же. Да и мёд с шубой сами себя не купят.

Просто не хватает цензурных слов. Такое ощущение, что над Беларусью закастовали защитный купол. Только здравый смысл подсказывает, что это затишье перед бурей. И потом станет понятно, что мы с вами те самые глупые, которые учатся на своих ошибках, а не на чужих.

Лампа

#Яжмать. На какие типы можно разделить современных мамочек и почему одни ненавидят других

0
Всем привет! Меня зовут Марта и я молодая мама. Сегодня расскажу, на какие типы я разделяю современных мамочек и почему одни ненавидят других. С рождением...
Далее
Лампа

Хорошая привычка. Хожу в магазин с авоськой, как у бабушки, и забочусь об экологии

0
Моя хорошая привычка – это использование эко-сумки и фруктовок вместо пластиковых пакетов, которые засоряют мир, где мы живём. На самом деле уже больше года...
Далее
Лампа

Оцениваю недвижимость и люблю фотографироваться. Блиц-опрос Светланы Анисенко

0
Случчанка Светлана Анисенко работает в Слуцке оценщиком недвижимости, транспорта и прочего имущества. Свободное время она проводит за просмотром сериалов и чтением книг. Но её...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

Подпишись на наш Instagram: @kurjer

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур'ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

На сыркомбинате в Слуцке может закрыться отделение Белагропромбанка

0

В другие предприятия инвестировали больше, чем в своё. Слуцкий сахарорафинадный комбинат озвучил итоги 2019 года

0