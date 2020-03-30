«Какая самоизоляция? Скидки же. Да и мёд с шубой сами себя не купят». Случчанка о ярмарке в Слуцке

Говорят, что глупые учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Вся Европа в глубокой попе из-за вируса. Другие страны через это уже прошли и опытным путём выяснили, что лучшее средство от распространения коронавируса — самоизоляция. А у нас… ЯРМАРКА… мать вашу.

Читаю новость: «Традиционно такие ярмарки привлекают множество народа, так как предлагают то, что пользуется спросом, и цены на все товары ниже, чем где-либо». То есть, сейчас из своих квартир в погоне за липовыми скидками повылазят бабушки и декретницы. Пир во время чумы! Какая самоизоляция??? Скидки же. Да и мёд с шубой сами себя не купят.

Просто не хватает цензурных слов. Такое ощущение, что над Беларусью закастовали защитный купол. Только здравый смысл подсказывает, что это затишье перед бурей. И потом станет понятно, что мы с вами те самые глупые, которые учатся на своих ошибках, а не на чужих.