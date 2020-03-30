«Песня для мальчиков в синем»… Как в Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» и при чём здесь девушки лёгкого поведения

В Австралии создали всемирный фан-клуб СФК «Слуцк». В специальную группу в Facebook уже вступили более 1000 человек.

«Мы — фанаты ФК „Слуцк“ по всему миру. Мы начали в Аделаиде, Австралия. Коронавирус сильно ударил по футбольным фанатам во всём мире. Мы благодарим белорусскую элитную лигу и ФК „Слуцк“ за то, что они сохраняют футбол для фанатов во всём мире. Мы любим „Слуцк“!» — говорится в описании австралийского сообщества. А один из новых фанатов даже сделал логотип.

Выбор «Слуцка» неслучаен. Всё дело в том, что в английском словом Slutsk весьма созвучно со словом slut (во множественном числе — sluts), что в переводе значит, мягко говоря, девушка лёгкого поведения.

Реклама

Команду обсуждают болельщики с разных континентов. Они постят мемы и критикуют работу главного тренера Виталия Павлова. А американский читатель рассказал, как подрался с парнем своей дочери, потому что тот родом из Солигорска, где базируется принципиальный соперник «Слуцка» — «Шахтёр».

А вот парень написал специально для слуцких игроков песню: «Привет из Америки! В этом году мы рады видеть вас. С 29 марта 2020 года я сильно поддерживаю ФК „Слуцк“, так что вы могли бы сказать, что я поддерживаю клуб с 1-го дня! Я написал песню для мальчиков в синем, которые, вероятно, никогда не услышат её, но, по крайней мере, я могу поделиться ею с вами, ребята, так что я надеюсь, вам понравится!»

Текст песни:

Мы любим наш Слуцк,

Величайшая команда Беларуси,

Мы любим наш Слуцк, ФК Слуцк!

Я действительно думаю, что в этом году мы выиграем кубок!

Я знаю, что мы говорили то же самое в прошлом году, но мне на самом деле мне всё равно…

ВСЕ ВСЕ СЕЙЧАС! В году мы будем рады видеть вас в

Мы любим наш Слуцк,

Величайшая команда Беларуси,

Мы любим наш Слуцк,

Мы самая большая команда во всей Европе,

Мы любим наш Слуцк,

Думаю, мы выиграем кубок,

Мы любим наш Слуцк, ФК Слуцк,

Мы любим Слуцк!

Напомним, сейчас белорусская лига — единственный действующий чемпионат в Европе. И один из двух в мире после возобновления лиги Никарагуа. Все остальные чемпионаты отложены или отменены из-за пандемии коронавируса. Также перенесены чемпионат Европы по футболу и Олимпиада.