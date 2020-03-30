На сыркомбинате в Слуцке может закрыться отделение Белагропромбанка

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка Ольга Чернецкая, которая живёт в микрорайоне «Сахарный». Она рассказала, что с 1 апреля закрывается отделение Белагропромбанка в здании Слуцкого сыродельного комбината.

«У нас закрывают последнее отделение банка. И что нам делать? — спрашивает Ольга. — Вообще нет банков, один Беларусбанк, и тот работает раз в неделю. Куда пенсионеры будут ходить?

Я деньги снимаю со счёта с паспортом. Чтобы снять деньги, мне нужно будет ехать в город на Копыльскую. Хоть бы им какое-то помещение дали. Они [работники] говорят, что сыркомбинат аренду не продлевает". Александр Герасимёнок, заместитель гендиректора Слуцкого сыродельного комбината по экономике и финансам, сказал «Кур'еру», что о непродлении аренды ничего не знает. «Мы никаких писем в Белагропромбанк не посылали», — сказал Александр Александрович.

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Ситуацию прояснил Анатолий Романовский, начальник ЦБУ Белагропромбанка. Он рассказал, что, возможно, отделение не закроют.

«Закрытие ещё под вопросом, — сказал Анатолий Евгеньевич. — Дело в том, что сыродельный комбинат собирается делать ремонт. И тогда у нас не будут выполняться требования безопасности. Но мы ещё будем говорить с ними. Возможно, что-то поменяется. Пока, предварительно, с 1 апреля мы закрываем отделение».