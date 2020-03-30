В редакцию «Кур'ера» пришла читательница и рассказала, что похоронила мужа на сельском кладбище, обратилась в сельисполком с просьбой о резервировании места для себя рядом с усопшим, ей ответили, что за такой участок надо платить. Так надо или не надо платить?

Чтобы ответить на этот вопрос и на ряд других, связанных с выделением мест на кладбище, «Кур'ер» внимательно изучил статьи Закона Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле», внесённые в него в 2015 году поправки и дополнения, а также решение Слуцкого райисполкома от 13.04.2018 «О некоторых вопросах предоставления и резервирования участков для захоронения на территории Слуцкого района».

В ТЕМУ. Сколько стоят похороны человека в Слуцке. И заниматься ли организацией самому

Кому предоставят место на сельском кладбище бесплатно

Любой человек, который обращается в сельиспол­ком, может получить место для захоронения родственника или близкого, независимо от того, в какой местности проживал умерший и проживает человек, взявший на себя обязанность по организации погребения. Другой вопрос — платно или бесплатно.

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В соответствии с ч.2 ст. 35 Закона «О погребении и похоронном деле» бесплатный участок предоставляется:

по месту рождения умершего;

по последнему месту жительства или месту пребывания умершего;

по месту захоронения рядом с ранее умершими супругом (супругой), близкими родственниками;

по месту жительства или месту пребывания лица, взявшего на себя организацию погребения.

Участки каких размеров можно получить бесплатно

Когда человек обращается впервые по поводу места для захоронения, согласно Закону «О погребении», ему выделяется земельный участок и ещё один (по желанию) бесплатно.

Если человек хочет зарезервировать участок больше чем на 2 места и есть такая возможность — придётся платить.

По решению Слуцкого райисполкома от 13 апреля 2018 г. № 995 на кладбищах Слуцкого района безвозмездно предоставляются участки размером:

для одноместного захоронения — 2,3 метра в длину и 1,4 метра в ширину;

для двухместного захоронения — 2,3 метра в длину и 2 метра в ширину.

Можно ли при жизни зарезервировать для себя место на кладбище

Такой участок выделяется только после предоставления родственниками или близкими умершего свидетельства о его смерти.

Тогда же можно дополнительно, на безвозмездной основе или за плату, забронировать участки рядом.

Причём допускается это при условии, что будут соблюдены размеры расстояний между участками для захоронения, установленные законодательством, а также обеспечены сохранность имеющейся планировки участков и рядности на них либо на территории всего кладбища.

За какие участки надо платить

Согласно решению Слуцкого райисполкома, за место на кладбище Слуцкого района придётся платить:

Если предоставление бесплатного участка для захоронения не предусмот­рено ч. 2 ст. 35 Закона о погребении:

в размере 4 базовых величин для одноместного захоронения;

в размере 6 базовых величин для двухместного захоронения.

Если участок для захоронения превышает размеры участков, предоставляемых бесплатно:

в размере 1 базовой величины за каждый квад­ратный метр.

Если участок резервируется для обустройства семейного захоронения (свыше двух мест):

в размере 6 базовых величин.

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