Как правильно самоизолироваться. Инструкция Минздрава и 2-недельный личный опыт жителя Слуцка

Чтобы составить правила самоизоляции, мы использовали рекомендации ВОЗ, Минздрава Беларуси и личный опыт случчанина Алексея, который две недели назад самоизолировался вместе с женой и двумя детьми-дошкольниками. Самоизоляция во время пандемии COVID-19 позволяет сократить количество заражённых людей и остановить болезнь.

Кому нужно или желательно самоизолироваться

Алексей: Я решил самоизолироваться после просмотра сериала «Эпидемия». По новостям-то у нас всё хорошо. В соседних странах большая смертность, а нашему государству до этого дела нету. Главное — посевная.

Нужно или желательно самоизолироваться:

Тем, кто в последние 14 дней посещал районы распространения COVID-19 ( обязательно ).

). Тем, у кого есть лёгкие симптомы заболевания: головная боль, кашель, небольшой насморк. (Если у вас высокая температура, кашель и затруднение дыхания, позвоните в медицинское учреждение.)

Людям, которым 60 лет и больше (желательно).

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, диабетом (желательно).

Также, если есть такая возможность, здоровым людям тоже лучше ограничить контакты и перемещения.

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Что такое самоизоляция

Алексей: Я работаю, вожу руководителя — одного человека. Из машины не выхожу. А после работы дома сижу. Жена и дети вообще всё время дома сидят.

Самоизоляция это — когда вы остаётесь дома на 14 дней. Не посещаете работу/учёбу, магазины, кафе и другие места.

Какие меры принимать в изоляции

Алексей: После работы мою руки, обрабатываю антисептиком. Не трогаю руками глаза, нос и рот. Стараюсь пить больше тёплой жидкости.

Если вы чувствуете недомогание или недавно вернулись из страны-очага COVID-19, то старайтесь жить в отдельной комнате.

Держитесь от членов семьи на расстоянии 1,5 метра. Пользуйтесь отдельными мочалкой и полотенцем, посудой, постельным бельём. Не пользуйтесь общим телефоном. Стирайте отдельно свои вещи, в том числе многоразовые маски. Ходите вне комнаты в медицинской маске. Прикасайтесь к поверхностям через одноразовую салфетку.

Если в семье все здоровы, не путешествовали ближайшие 14 дней, а самоизолировались вы для профилактики, можно жить как обычно. Особые меры не понадобятся.

Как ходить по квартире в маске

Прежде чем надеть маску, обработайте руки дезинфицирующим средством. Снятую маску нужно выбросить в закрывающийся контейнер. После этого нужно снова обработать или тщательно вымыть руки. Многоразовую маску после стирки нужно прогладить горячим утюгом с двух сторон. Не прикасайтесь к передней части маски — только к завязкам и гибкой полоске (носовому зажиму). Нельзя использовать маску более двух часов. Нельзя использовать влажную маску.

Как мыть руки

Как покупать продукты и делать платежи

Алексей: Делаю все платежи через мобильное приложение банка. От оплаты телефона до оплаты кредитов. Доставку продуктов пока не заказываем. До начала карантина закупились, как обычно: мясо, фарш, крупы, приправы, «мыльно-рыльное». Стараемся экономить, никто не знает, что там в будущем.

Заказывайте продукты на дом или попросите друзей привезти их вам. Курьер или ваш друг должен оставить продукты за дверью и уйти. Рассчитывайтесь банковской картой онлайн. Платежи тоже можно совершать онлайн через интернет-банкинг.

Ни у ВОЗ, ни у Минздрава нет рекомендаций запасаться впрок туалетной бумагой, гречкой или ещё чем-нибудь.

Как выносить мусор

Минздрав рекомендует выносить мусор только в маске. Нужно исключить любые контакты с пожилыми людьми и другими людьми из группы риска.

Распорядок дня

Алексей: У нас дома хватает игрушек, книг, занятий для детей. Занимаемся уборкой и планируем выкинуть всё ненужное из квартиры. По поводу саморазвития ещё думаю, чем заняться.

В самоизоляции нельзя забывать о здоровом образе жизни. Включите в свой распорядок правильное питание, достаточное время для сна, физические упражнения. Общайтесь с близкими по телефону или интернету.

Как можно чаще проветривайте помещение. Проводите влажную уборку с протиранием всех поверхностей. Особенно тщательно протирайте дверные ручки, поручни, столы, стулья, компьютерные клавиатуры и мышки, телефоны, пульты.

Как справиться со стрессом

Алексей: Я домосед и сейчас чувствую себя хорошо. А детям — так вообще за счастье дома посидеть. Телевизор мы не смотрим, а смотрим в основном ютуб.

Не курите, не употребляйте алкоголь или другие психоактивные вещества, чтобы справиться со стрессом. Если ваши эмоции слишком сильны, обратитесь за психологической помощью.

Если вас или ваших домашних тревожат сообщения в СМИ, старайтесь поменьше смотреть или слушать новости.