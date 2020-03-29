По мере того, как ко­ро­на­ви­рус рас­про­стра­ня­ет­ся все даль­ше по пла­не­те и вы­нуж­да­ет мно­гие учре­жде­ния и офи­сы за­кры­вать­ся или пе­ре­хо­дить на ди­стан­ци­он­ную ра­бо­ту, люди сме­та­ют с по­лок ма­га­зи­нов про­дук­ты и туа­лет­ную бу­ма­гу. Он­лайн-жур­нал In­verse вы­яс­нил у экс­пер­тов из сфе­ры мар­ке­тин­га, пси­хо­ло­гии и со­цио­ло­гии, что за­став­ля­ет нас в па­ни­ке за­па­сать­ся туа­лет­ной бу­ма­гой, несмот­ря на то, что ко­ро­на­ви­рус ни­как не вли­я­ет на ра­бо­ту же­лу­доч­но-ки­шеч­но­го трак­та. «Цех» пе­ре­ска­зы­ва­ет ос­нов­ное.

1. Ба­зо­вые по­треб­но­сти

Туа­лет­ная бу­ма­га обыч­но ас­со­ци­и­ру­ет­ся с ба­зо­вы­ми по­треб­но­стя­ми — в боль­шей сте­пе­ни, чем шам­пунь или бу­маж­ные по­ло­тен­ца, к при­ме­ру.

В экс­трен­ных слу­ча­ях три ка­те­го­рии ве­щей, ко­то­ры­ми люди за­па­са­ют­ся в первую оче­редь, — это еда, вода и туа­лет­ная бу­ма­га, го­во­рит спе­ци­а­лист по по­ве­ден­че­ской пси­хо­ло­гии и мар­ке­тин­гу из Шко­ла биз­не­са им. Бута Ай­лет Фиш­бах.

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2. Люди бо­ят­ся неопре­де­лен­но­сти

Неиз­вест­ность ча­сто ста­но­вит­ся при­чи­ной мас­со­вой па­ни­ки. Осо­бен­но, ко­гда речь идет об опас­но­сти для здо­ро­вья и у че­ло­ве­ка нет до­сту­па к по­нят­ной ин­фор­ма­ции и воз­мож­но­сти со­ста­вить цель­ную кар­ти­ну про­ис­хо­дя­ще­го. Ни­кто не мо­жет точ­но ска­зать, сколь­ко про­длит­ся ка­ран­тин или со­ци­аль­ная изо­ля­ция и ка­кие по­те­ри пан­де­мия при­не­сет че­ло­ве­че­ству.

3. Нам нуж­но чув­ство кон­тро­ля

С точ­ки зре­ния пси­хо­ло­гии, на­коп­ле­ние мож­но трак­то­вать как спо­соб по­лу­чить кон­троль над си­ту­а­ци­ей, в ко­то­рой пе­ре­мен­ные по­сто­ян­но ме­ня­ют­ся, и непо­нят­но, от­ку­да брать на­деж­ную ин­фор­ма­цию.

Ко­гда мы на­пу­га­ны, мы под­со­зна­тель­но пы­та­ем­ся най­ти спо­со­бы вме­шать­ся в про­ис­хо­дя­щее и вне­сти хоть ка­кую-то яс­ность. По­это­му по­пыт­ка со­брать за­па­сы ба­зо­вых ве­щей — это один из про­стых спо­со­бов спра­вить­ся с тре­во­жа­щим чув­ством неопре­де­лен­но­сти.

4. Туа­лет­ная бу­ма­га как сим­вол

Про­фес­сор уни­вер­си­те­та Ва­тер­лоо Ро­нальд Ма­кер­вилл счи­та­ет, что от­ча­сти во всем ви­но­ват ин­тер­нет. По его сло­вам, в Се­вер­ной Аме­ри­ке об­ще­ство дол­гое вре­мя со­хра­ня­ло спо­кой­ствие и не пе­ре­жи­ва­ло из-за ве­ро­ят­ных по­след­ствий эпи­де­мии. Но за­тем по сети ста­ли гу­лять фо­то­гра­фии и мемы на тему гря­ду­ще­го про­до­воль­ствен­но­го апо­ка­лип­си­са. Если бы на этих сним­ках фи­гу­ри­ро­ва­ла не туа­лет­ная бу­ма­га, а оче­ре­ди на бен­зо­ко­лон­ках или пу­стые пол­ки от­де­ла с кон­сер­ва­ми, к при­ме­ру, то, воз­мож­но, де­фи­ци­та туа­лет­ной бу­ма­ги в неко­то­рых шта­тах сей­час бы не было.

До­шло до того, что по­ли­ция аме­ри­кан­ско­го го­ро­да Нью­порт по­про­си­ла жи­те­лей не зво­нить по но­ме­ру 911, если у них за­кон­чи­лась туа­лет­ная бу­ма­га

5. Со­блю­де­ние ги­ги­е­ны

6. Мы пред­ска­зы­ва­ем по­ве­де­ние дру­гих лю­дей

Док­тор Дже­ральд Кейш из Бо­стон­ско­го уни­вер­си­те­та вы­ска­зал пред­по­ло­же­ние, что туа­лет­ная бу­ма­га ас­со­ци­и­ру­ет­ся с со­блю­де­ни­ем пра­вил ги­ги­е­ны. Учи­ты­вая, на­сколь­ко это важ­но во вре­мя пан­де­мии, мож­но по­ду­мать, что сам факт об­ла­да­ния туа­лет­ной бу­ма­гой при­но­сит нам до­пол­ни­тель­ное успо­ко­е­ние. Как ми­ни­мум, так про­ще со­блю­дать ги­ги­е­ну рук.

За­па­са­ясь про­дук­та­ми и туа­лет­ной бу­ма­гой, мы стре­мим­ся опе­ре­дить дру­гих. Мы до­га­ды­ва­ем­ся, что воз­мо­жен де­фи­цит или за­держ­ки в по­став­ках необ­хо­ди­мых то­ва­ров. По­это­му наше по­ве­де­ние мож­но трак­то­вать как са­мо­ис­пол­ня­ю­ще­е­ся про­ро­че­ство, счи­та­ет Фиш­бах.

7. FOMO

FOMO (a fear of miss­ing out) рас­шиф­ро­вы­ва­ет­ся по-ан­глий­ски как «страх что-либо упу­стить». Как толь­ко СМИ на­чи­на­ют пи­сать о том, что с при­лав­ков ис­че­за­ет туа­лет­ная бу­ма­га, вы тот­час мчи­тесь в бли­жай­ший ма­га­зин. Та­кое по­ве­де­ние слож­но на­звать ра­ци­о­наль­ным, тем не ме­нее, оно силь­но вли­я­ет на то, что про­ис­хо­дит во­круг — так на­чи­на­ет­ся цеп­ная ре­ак­ция и по­сте­пен­но кри­зис то­ва­ров дей­стви­тель­но на­чи­на­ет се­рьез­но ощу­щать­ся по­всю­ду. К со­жа­ле­нию, чем мень­ше на пол­ке про­дук­тов, тем выше ста­но­вит­ся на них цен­ник.

8. Чем объ­ем­нее упа­ков­ка — тем мень­ше то­ва­ров в ма­га­зине

Сто­ит па­ни­ке на­чать­ся, как мы ста­ра­ем­ся со­брать мак­си­мум за­па­сов — по­это­му стре­мим­ся по­ку­пать боль­шие упа­ков­ки. Вот толь­ко это еще одна ло­вуш­ка: чем бо­лее объ­ем­ная упа­ков­ка, тем мень­ше по­ме­ща­ет­ся то­ва­ров на пол­ке. По­это­му если 20 по­ку­па­те­лей за день при­дут за туа­лет­ной бу­ма­гой для се­мьи, это уже со­здаст риск спро­во­ци­ро­вать но­вую вол­ну па­ни­ки из-за опу­стев­ше­го стел­ла­жа.

9. Мы ду­ма­ем, что нет дру­го­го вы­хо­да

По­сколь­ку ин­фор­ма­ция до на­се­ле­ния не все­гда до­хо­дит опе­ра­тив­но, мы пред­по­чи­та­ем ве­рить в нега­тив­ный ис­ход — и го­то­вить­ся к нему, по­ла­га­ет Пат­ри­ция Хад­дл­стон, про­фес­сор Ми­чи­ган­ско­го уни­вер­си­те­та.

Что ка­са­ет­ся мыла, тут все немно­го про­ще: ведь мож­но вы­брать жид­кое мыло, гель для душа или, на ху­дой ко­нец, хо­зяй­ствен­ное. А вот аль­тер­на­ти­ву туа­лет­ной бу­ма­ге при­ду­мать слож­нее.

10. Куль­тур­ные осо­бен­но­сти

Слож­но­сти с по­став­ка­ми туа­лет­ной бу­ма­ги сей­час на­блю­да­ют­ся в США, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ав­стра­лии, Ка­на­де и неко­то­рых стра­нах Азии. Тем не ме­нее, в раз­ных стра­нах пред­став­ле­ние о том, что та­кое пред­ме­ты пер­вой необ­хо­ди­мо­сти от­ли­ча­ют­ся. К при­ме­ру, в Ита­лии люди ак­тив­но за­па­са­ют­ся ма­ка­рон­ны­ми из­де­ли­я­ми. В России же пер­вым де­лом обыч­но за­ку­па­ют греч­ку.

В рос­сий­ских ма­га­зи­нах за по­след­ние дни уве­ли­чил­ся спрос на то­ва­ры дли­тель­но­го хра­не­ния и пред­ме­ты ги­ги­е­ны, тем не ме­нее, круп­ней­шие ри­тей­ле­ры за­яв­ля­ют, что вол­но­вать­ся не о чем — на скла­дах до­ста­точ­но про­дук­ции, да и про­блем с по­став­ка­ми пока нет. В це­лом россияне за­ку­пать­ся пока не спе­шат: со­глас­но он­лайн-опро­су, про­ве­ден­но­му бан­ком «От­кры­тие», толь­ко 9% рос­си­ян на­ча­ли де­лать за­па­сы в свя­зи с пан­де­ми­ей.