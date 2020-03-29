По мере того, как коронавирус распространяется все дальше по планете и вынуждает многие учреждения и офисы закрываться или переходить на дистанционную работу, люди сметают с полок магазинов продукты и туалетную бумагу. Онлайн-журнал Inverse выяснил у экспертов из сферы маркетинга, психологии и социологии, что заставляет нас в панике запасаться туалетной бумагой, несмотря на то, что коронавирус никак не влияет на работу желудочно-кишечного тракта. «Цех» пересказывает основное.
1. Базовые потребности
Туалетная бумага обычно ассоциируется с базовыми потребностями — в большей степени, чем шампунь или бумажные полотенца, к примеру.
В экстренных случаях три категории вещей, которыми люди запасаются в первую очередь, — это еда, вода и туалетная бумага, говорит специалист по поведенческой психологии и маркетингу из Школа бизнеса им. Бута Айлет Фишбах.
2. Люди боятся неопределенности
Неизвестность часто становится причиной массовой паники. Особенно, когда речь идет об опасности для здоровья и у человека нет доступа к понятной информации и возможности составить цельную картину происходящего. Никто не может точно сказать, сколько продлится карантин или социальная изоляция и какие потери пандемия принесет человечеству.
3. Нам нужно чувство контроля
С точки зрения психологии, накопление можно трактовать как способ получить контроль над ситуацией, в которой переменные постоянно меняются, и непонятно, откуда брать надежную информацию.
Когда мы напуганы, мы подсознательно пытаемся найти способы вмешаться в происходящее и внести хоть какую-то ясность. Поэтому попытка собрать запасы базовых вещей — это один из простых способов справиться с тревожащим чувством неопределенности.
4. Туалетная бумага как символ
Профессор университета Ватерлоо Рональд Макервилл считает, что отчасти во всем виноват интернет. По его словам, в Северной Америке общество долгое время сохраняло спокойствие и не переживало из-за вероятных последствий эпидемии. Но затем по сети стали гулять фотографии и мемы на тему грядущего продовольственного апокалипсиса. Если бы на этих снимках фигурировала не туалетная бумага, а очереди на бензоколонках или пустые полки отдела с консервами, к примеру, то, возможно, дефицита туалетной бумаги в некоторых штатах сейчас бы не было.
Дошло до того, что полиция американского города Ньюпорт попросила жителей не звонить по номеру 911, если у них закончилась туалетная бумага
5. Соблюдение гигиеныДоктор Джеральд Кейш из Бостонского университета высказал предположение, что туалетная бумага ассоциируется с соблюдением правил гигиены. Учитывая, насколько это важно во время пандемии, можно подумать, что сам факт обладания туалетной бумагой приносит нам дополнительное успокоение. Как минимум, так проще соблюдать гигиену рук.
6. Мы предсказываем поведение других людей
Запасаясь продуктами и туалетной бумагой, мы стремимся опередить других. Мы догадываемся, что возможен дефицит или задержки в поставках необходимых товаров. Поэтому наше поведение можно трактовать как самоисполняющееся пророчество, считает Фишбах.
7. FOMO
FOMO (a fear of missing out) расшифровывается по-английски как «страх что-либо упустить». Как только СМИ начинают писать о том, что с прилавков исчезает туалетная бумага, вы тотчас мчитесь в ближайший магазин. Такое поведение сложно назвать рациональным, тем не менее, оно сильно влияет на то, что происходит вокруг — так начинается цепная реакция и постепенно кризис товаров действительно начинает серьезно ощущаться повсюду. К сожалению, чем меньше на полке продуктов, тем выше становится на них ценник.
8. Чем объемнее упаковка — тем меньше товаров в магазине
Стоит панике начаться, как мы стараемся собрать максимум запасов — поэтому стремимся покупать большие упаковки. Вот только это еще одна ловушка: чем более объемная упаковка, тем меньше помещается товаров на полке. Поэтому если 20 покупателей за день придут за туалетной бумагой для семьи, это уже создаст риск спровоцировать новую волну паники из-за опустевшего стеллажа.
9. Мы думаем, что нет другого выхода
Поскольку информация до населения не всегда доходит оперативно, мы предпочитаем верить в негативный исход — и готовиться к нему, полагает Патриция Хаддлстон, профессор Мичиганского университета.
Что касается мыла, тут все немного проще: ведь можно выбрать жидкое мыло, гель для душа или, на худой конец, хозяйственное. А вот альтернативу туалетной бумаге придумать сложнее.
10. Культурные особенности
Сложности с поставками туалетной бумаги сейчас наблюдаются в США, Великобритании, Австралии, Канаде и некоторых странах Азии. Тем не менее, в разных странах представление о том, что такое предметы первой необходимости отличаются. К примеру, в Италии люди активно запасаются макаронными изделиями. В России же первым делом обычно закупают гречку.
В российских магазинах за последние дни увеличился спрос на товары длительного хранения и предметы гигиены, тем не менее, крупнейшие ритейлеры заявляют, что волноваться не о чем — на складах достаточно продукции, да и проблем с поставками пока нет. В целом россияне закупаться пока не спешат: согласно онлайн-опросу, проведенному банком «Открытие», только 9% россиян начали делать запасы в связи с пандемией.
Не скупаю ни гречку ни туалетную бумагу. Брехня это все. Как истерия началась так и закончится. Скорее водку скупают. Алкаши её всегда пьют -вирус не вирус