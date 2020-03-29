Коронавирус в Слуцке

Памятуя о социальных потрясениях, связанных с птичьим гриппом, девальвацией белорусского рубля и прочих кризисах, «Кур'ер» сделал сборник фейков о коронавирусе в Слуцке.

Информация о пандемии огромными порциями каждый день поступает в редакцию. Большая часть явно фейковая, много того, что является эффектом «испорченного телефона», когда даже реальные факты (в том числе и опубликованные в газете «Кур'ер») приобретают самые причудливые формы. Но есть и сообщения, на основе которых после необходимой перепроверки, появляется возможность готовить отдельные публикации.

Редакция сознательно документирует все сообщения. Возможно, такой документ в дальнейшем будет интересен не только читателям, но и социологам и антропологам.

Сборник сообщений за эту неделю 23−29 марта

В Слуцке закрыли одну из школ, потому что у ребёнка обнаружили коронавирус.

В МБТИ сотрудники немного паникуют. Рассказали, что сегодня у них сделки совершала женщина, которая прилетела из Испании.

У женщины подтвердили коронавирус. К ней три недели назад приезжали в гости итальянцы (в Слуцк). Якобы могут отменить городские автобусы. Посоветовали ходить пешком или ездить на машине.

В Копыль приехал заражённый дальнобойщик из соседней деревни — Докторовичи. И по цепочке все заразились. Дальнобойщика увезли в Слуцк. Сейчас он в нашей реанимации, лёгкие почти разложились. До утра не доживёт.

Закрыли Копыль, там 70% заражённых. Собираются закрывать Солигорск.

Солигорск открыл новую клинику и закупил оборудование для вентиляции лёгких.

Пульмонология Слуцка освобождается и там сделают инфекционное отделение для коронавирусных. А всех с пневмонией будут ложить в инфекционку (а до этого в педиатрию ложили).

Закрыли на карантин школу № 4

В СШ № 9 руки мыть трудно. Краны старые, еле открываются, мозоли получить можно. А вода бывает ледяной.

На «Чехова» забрали женщину с коронавирусом.

На «Сахарном» забрали женщину с COVID-19.

Медработникам в Слуцке не хватает масок.

Больницу в Гольчичах переделывают для помещения в неё «коронованных».

Заразился фельдшер роддома.

То ли в ПицеСмайл, то ли в ПиццаКофе без сознания упал повар, его увезли в больницу с подозрением на воспаление лёгких от вируса.

На почту пришла женщина и заразила всех работников коронавирусом.

Послезавтра отменят городские автобусы.

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