Многие удивляются, почему долгожданная покупка машины или переезд в теплый климат не приносят ожидаемого удовлетворения. Лауреат Нобелевской премии психолог Даниэль Канеман уверен, что разочарование происходит из-за когнитивных несостыковок и наших ложных представлениях о счастье. Об этом пишет портал BigThink, текст которого перевели T&P.

Исследователь считает, что люди склонны принимать неверные решения, когда дело касается их собственного счастья. Проблема укоренилась даже в самом языке. Слово счастье мы используем для описания двух разных и часто противоречащих друг другу феноменов: ежесекундного ощущения и глобального удовлетворения от собственной жизни. Первое — крайне ненадежный индикатор для последнего: сравните, например, вашу радость от покупки автомобиля с последующей, ежемесячной обязанностью платить по счетам.

Десятилетия исследований, проведенные Канеманом совместно с его коллегой Амосом Тверски, показали, что люди подвержены так называемой «иллюзии фокуса». Мы концентрируемся на текущем моменте, переоценивая важность мимолетных факторов в планировании нашего будущего благополучия, в то время как по настоящему важные вещи обходят нас стороной.

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Исходя из этих причин многие люди предполагают, что переезд в более мягкий климат сделает их значительно счастливее. На самом деле, это не так, что подтверждает и проведенное в 1998 году исследование Канемана; средний уровень счастья на Среднем Западе и в Калифорнии оказался практически идентичен.

К реальному значению слова «счастье» Канеман относит долгосрочное, всеохватывающее чувство благополучия, которое ученый называет «удовольствием от жизни». Это глубокое чувство гармонии человека и окружающего мира — уверенность в себе, своем окружении и принятых решениях.

Для получения удовольствия от жизни намного важнее жизненные цели и степень их достижения, а не то, какую машину вы водите, или регион, в котором вы живете. Если ваша единственная жизненная цель в двадцать лет — водить шикарный автомобиль и, представим, что в сорок лет вам удается ее достигнуть, наверняка вы почувствуете высокий уровень удовлетворения. То же самое с переездом в Калифорнию. Но по Канеману, если вы в двадцать лет на самом деле хотите стать актером, а в возрасте сорока лет водите дорогой автомобиль, живете в Калифорнии и работаете в юридической конторе, велики шансы, что удовольствия от жизни вы не почувствуете.

Кроме того, мы оказываемся эмоционально привязаны к плохим решениям из-за другой привычки, описанной ученым — склонности с большой охотой доверять нашей интуиции и поспешным решениям, чем длительному процессу всестороннего обдумывания выбора. Как и во многих других когнитивных иллюзиях, в ней заложен биологический смысл — раньше быстрое мышление было призвано обезопасить нас от хищников.