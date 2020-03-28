Если вы заглянете внутрь своего разума, будет ли большинство ваших мыслей позитивными, оптимистичными и смиренными, или же негативными, пессимистическими и циничными? По большому счету наше благосостояние зависит от того, что мы думаем или от содержимого наших мыслей. В ваших мыслях преобладает спокойствие и удовлетворенность или злость, разочарование и беспокойство?

То, что у вас на уме — или то, о чем вы думаете — определяется тем, как вы думаете — или вашими шаблонами мышления. И, фактически, определённые предположения и когнитивные ошибки могут способствовать развитию депрессии и заставлять людей ощущать неудовлетворённость своей жизнью, говорит психиатр и основоположник когнитивной поведенческой терапии Дэвид Бёрнс в своей книге «Хорошее самочувствие: терапия нового настроения». Эти мыслительные ошибки могут заставлять вас жалеть себя, ощущать отсутствие интереса в общении с другими людьми и не иметь желание или силы на достижение своих целей.

Психологи используют выражение «когнитивное искажение», чтобы описать нерациональность или ошибочность шаблонов мышления. Хотя и многие другие «симптомы» можно встретить в литературе по психологии, ниже приведено несколько, которые я слышал от своих клиентов. Некоторые «симптомы» сменяют друг друга, другие возникают постоянно.

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После изучения списка выберите когнитивные искажения, которые лучше всего описывают то, как вы думаете. Если получилось больше одного, работайте над одним за раз. Этот процесс может потребовать усилий — вам нужно остерегаться искажений, уловить их и заменить мыслительный шаблон более конструктивным и оптимистичным мышлением.

Когда вы начнете уменьшать эти искажения, вы создадите путь к более полной и выраженной жизни. Вы разовьёте эмоциональную гибкость, способность легко реагировать на перемены, а также способность быстро восстанавливаться после критических ситуаций. Существует так много всего, что вы можете взять от жизни; всё, что вам нужно — желание избежать шаблонов мышления, которые держат вас в плену и сбивают вас с толку.

1. Мышление «всё или ничего»

Что это: ошибка в мышлении, при котором человек видит либо только позитивные, либо только негативные аспекты ситуации (например, новый коллега либо потрясающий, либо скучный; вечер, проведенный где-либо «самый лучший» или «худший»). В действительности наша жизнь становится черно-белой.

Как это исправить? Замечайте всякий раз, когда вы это делаете. Например, вам нужно перестать думать «Я должен быть идеальным на танцполе, или я буду выглядеть как дурак». Необходимо создать одну возможность, которая существует за пределами двух ситуаций — вы можете подумать: «Я люблю танцевать, поэтому я просто выйду туда и постараюсь получить удовольствие».

Используйте это как шаг вперед и попытайтесь создать еще две возможности, такие как «Может быть, я не самый лучший танцор, но я никогда не увижу большинство этих людей снова» или «Я выйду туда всего на две песни или если все еще буду чувствовать себя неловко, я уйду». Всего одна альтернатива поможет вам изменить шаблон и позволит видеть вам больше нюансов в каждой конкретной ситуации.

2. Обобщение

Что это: вы формируете определенные ярлыки, исходя из конкретных ситуаций, а затем применяете их в других непохожих случаях. Ваши ярлыки обычно негативные. Например, когда вы не получили работу, которую хотели, вы думаете: «Я не нравлюсь людям, и я умру в одиночестве».

Как это исправить? Каждый раз, когда вы заметите, что пытаетесь применить результат прошлого события к другой ситуации, скажите себе: «Этот конкретный результат — это просто результат только конкретно этого события».

3. Игнорирование позитивных моментов

Что это: вы отвергаете позитивные утверждения или события, настаивая на том, что они «не считаются» по тем или иным причинам. Например, ваш босс хвалит вас в присутствии коллег. Когда кто-то упоминает об этом позже, вы говорите: «Она сказала это лишь потому, что я стоял на виду, и она не смогла проигнорировать меня».

Как это изменить? Когда бы вы ни игнорировали позитивные моменты, вы ошибочно укрепляете свои негативные убеждения про себя и свой мир. Если вам сложно принять похвалу или комплимент, вы можете начать с простого и искреннего «Спасибо» или «Я ценю это». Потом, немного погодя, представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы вы поверили в то, что все слова правдивы.

4. Персонализация или излишняя ответственность

Что это: вы видите себя причиной негативного события, за которое вы, вероятно, не были ответственны (или вы были не единственным). Необоснованное принятие вины на себя за чужие неудачи и неприятные события, может негативно влиять на вашу повседневную жизнь и на то, как вы воспринимаете себя. Оно может принимать различные формы.

Предположим, вы забронировали столик для ужина с друзьями онлайн, но когда вы оказались в ресторане, вашего имени не оказалось в списке. Вы вините себя и говорите: «Это всё моя вина». Или, в другой ситуации, вы бронируете пляжный отдых для всей семьи, но всю неделю не перестает идти дождь, и вы говорите: «Это моя вина, потому что я так сильно хотел, чтобы погода была хорошей».

Как это изменить? Персонализация призывает наше внутреннее желание казаться ответственным и полезным — но это приводит к тому, что появляется ненужное и неоправданное давление и напряжение в жизни. В ситуациях, когда вы быстро берете ответственность за то, что вы никак не контролируете, заметьте, как вы могли поспособствовать проблеме. В случае с бронированием столика, возможно, вы могли бы перепроверить, правильно ли вы выбрали дату и время и что получили подтверждение из ресторана. Помимо прочего, рассмотрите и другие факторы, повлиявшие на проблему — сбой программного обеспечения, поломка ресторанного компьютера — и кто еще может нести ответственность.

5. Утверждения «должен»

Что это: ваши внутренние диалоги наполнены утверждениями, содержащими слова «следует» или «должен». Эти слова раздражают — частое их использование заставляет вас чувствовать разочарование и гнев. Предположим, ваш босс говорит вам, что ей необходима ваша помощь в составлении плана на понедельник. Вы говорите себе: «Я должен закончить этот проект к пятнице, иначе я ленивый неудачник».

Как это исправить? Наверняка вы слышали фразу «прекратите „обязывать“ себя». «Следует» и «должен» — это слова, которые ограничивают и отягощают; они приводят к тому, что вы чувствуете, будто у вас есть всего несколько вариантов и слишком завышенные ожидания. Почувствуйте, что у вас есть больше выбора, начните заменять слова в своих внутренних монологах. Когда захотите сказать «следует» или «должен», замените их на «могу», «выбираю» или «решаю».