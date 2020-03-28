«Весь коллектив прочувствовал, как не хватает Николая Павловича». Что сказала администрация Слуцкого сахарного комбината про своего директора

В четверг, 26 марта, Слуцкий сахарорафинадный комбинат провёл годовое собрание акционеров.



На нём Руслан Лемеш, главный инженер предприятия, начал своё выступление со слов о директоре Николае Пруднике:

«Все вы знаете о громком „сахарном деле“. Задержаны директора всех четырёх сахарных заводов. Поэтому дирекцию буду представлять я, главный инженер завода Лемеш Руслан Григорьевич.

Не могу не сказать несколько слов о Николае Павловиче Пруднике. Он проработал на заводе 40 лет. С 2004 года возглавлял это предприятие. Под его руководством велась грамотная финансовая политика. Экономическая эффективность проектов по реконструкции предприятия была определяющим фактором при принятии решений.

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Модернизация комбината проводилась за счёт собственных средств предприятия без использования господдержки. Вы знаете, что всё это время завод работал с прибылью. Работники получали достойную зарплату, а вы как акционеры — хорошие дивиденды.

Николай Павлович шёл в ногу со временем. Под его руководством внедрялись самые передовые технологии. Он собрал крепкую и квалифицированную команду специалистов. Это руководитель с большой буквы — грамотный, профессиональный, прогрессивный. Говорят: незаменимых людей нет. Но прошло совсем немного времени, и весь коллектив прочувствовал, как не хватает Николая Павловича».

Во время прямой телефон линии в субботу, 28 марта, председатель Миноблисполкома, заявил, что скоро у Слуцкого сахарорафинадного комбината появится новый директор, — пишет БелТА. Ни сроков, ни имя руководителя он не назвал.

КОНТЕКСТ. В конце января появилась информация о задержании четырёх директоров сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого). О задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

4 февраля о задержании директоров сахарных комбинатов жёстко высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что «такого в Беларуси ещё не было»: «Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов». Вечером того же дня КГБ официально подтвердил, что директора четырёх сахарных заводов сейчас находятся за решёткой. Фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

Что рассказали в «расследовании» про «сахарную мафию», подробнее в видео.

6 февраля стало известно, что фигурантам «сахарного дела» уже предъявлено обвинение. КГБ возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

Всё о «сахарном деле» — здесь.