Вчера на нашем предприятии в Слуцке было собрание. Директор предупредил всех, что здороваться за руки запрещено. Сказал, что теперь приветствовать друг друга можно только взмахом головы. Нарушителей ждёт штраф.

Правда, официального приказа я пока не видел. Просто до всех довели информацию и всё. Теперь мы шутим, что чмокаться нужно только под прикрытием и жать друг другу за углом:)

Мне стало интересно: у вас нас работе есть какие-то запреты из-за коронавируса?

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