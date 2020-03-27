Как законно охотиться на самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа

Об этом «Кур'еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.
В Беларуси с 20 марта открылась охота на самцов глухаря и тетерева, которая будет продолжаться по 10 мая.
- Охоту разрешается проводить с 3 до 9 часов ружейным способом с подхода или из засады.
- Для указанной охоты могут использоваться нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 400 джоулей, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряжённых дробью, а также охотничьи луки и арбалеты.
Также с 21 марта по 10 мая открыта охота на самцов вальдшнепа.
- Охоту разрешается проводить с 18 до 22 часов ружейным способом из засады (на тяге).
- Охотники могут использовать гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряжённых дробью.
- Для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак: терьеры, таксы, легавые, спаниели, ретриверы, водные собаки.
В ТЕМУ. В настоящее время проводится акция по добровольной выдаче рыболовных сетей или сетематериалов, орудий добычи рыбы, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов, оказывающих на них воздействие, а также иных орудий лова запрещённых законодательством.
Ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт запрещённых орудий рыболовства предусмотрена ст. 15.36 КоАП РБ. В отношении физлиц санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 5 до 50 базовых величин.
Гражданам предлагается добровольно сдать имеющиеся у них запрещённые орудия лова рыбы, при этом привлекать к ответственности за хранение таких орудий их не будут.
По вопросам добровольной выдачи граждане могут обратиться в Солигорскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону: (801 742) 2 21 56, а также по адресу: Солигорск, ул. Строителей, 34.
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