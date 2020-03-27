«После выходных в зале остались стоять только два телевизора». В Слуцке исчезает бытовая техника и рассрочки

Доллар и евро продолжают расти, а вместе с ними — и цены на импорт. Как и во время прошлых случаев обесценивания рубля, белорусы поспешили в магазины, чтобы успеть совершить крупные покупки по старым ценам.



«Кур'ер» узнал, какую технику скупают случчане и можно ли приобрести товар в рассрочку и кредит.

Цены уже выросли на 10−15%

В четверг, 26 марта, в обеденное время в одном из магазинов бытовой техники в Слуцке немноголюдно. Полки в некоторых секциях торгового зала полупустые. Особенно где мобильные телефоны, планшеты и телевизоры. В магазине подтверждают, что с прошлой недели спрос на их товары вырос.

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— В прошлую пятницу, субботу и воскресенье был «хапун». Разбирали телевизоры и мобильные телефоны. После выходных в зале остались стоять только два телевизора. Товар, конечно, уже успели подвезти, но и его начинают разбирать, — рассказывает один из консультантов магазина.

Он добавляет, что цены на товары уже поднялись — на 10−15%. «Что-то подорожало на 30 рублей, что-то — на 100 рублей, а некоторые товары — на 500−600 рублей, — отмечает специалист. — Цены продолжат расти, но уже более плавно».

Как и обычно, крупные и дорогостоящие товары случчане предпочитают приобретать в рассрочку. Но сейчас с этим не всё так привлекательно.

«Вопрос не в том, что цены вырастут. Хуже другое — исчезли самые привлекательные рассрочки. Сейчас на большинство товаров действует рассрочка на 6 месяцев. Те, которые были долгосрочными — 12, 18 и 24 месяцы, — или убрали, или они есть на считанные товары и марки производителя. А вот купить товар в кредит можно без проблем», — рассказывает собеседник.

Он объясняет это тем, что выросли курсы валют, а значит, в банках изменились расчётные величины стандартного риска и условия потребительского кредитования. Соответственно, в магазине тоже поменяли сроки и размеры первоначального взноса. «Банк не хочет рисковать и давать долгосрочные рассрочки. Ему невыгодно. А в кредит — выгодно, потому что при любом курсе валют он заработает свои проценты», — говорит консультант.

«У нас всё спокойно»

Для контраста: в другом магазине Слуцка в центре города всё спокойно. Один-два человека прогуливаются между рядами. На полках хватает товара — как белорусского, так и импортного.

Продавцы говорят, что у них никакого ажиотажа нет. Повышенного спроса на какие-то крупные товары — тоже. «С чем сегодня обычному случчанину бежать в магазин? У большинства пустые карманы. Кто планировал покупку — приходит и выбирает. А бежать скупать бытовую технику не вижу смысла», — говорит одна из сотрудниц магазина.