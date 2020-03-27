Практически ежедневно в центре оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям регистрируются сообщения граждан о загорании сухой растительности.

Как правило, при уборке придомовой территории граждане выбирают такой способ утилизации мусора, как его сжигание. Однако в результате ветреной погоды, а также нарушений элементарных правил пожарной безопасности (ограничение распространения огня, наличие первичных средств пожаротушения и, самое главное, постоянный контроль сжигания мусора) «доброе дело», как любят говорить «поджигатели», превращается в пожарище.

К сожалению, в сводках Министерства по чрезвычайным ситуациям уже есть случаи, когда в результате нарушений правил пожарной безопасности при сжигании мусора погибали люди. Такие случаи чаще всего происходят с людьми пенсионного возраста. При распространении огня за приделы кострища они не могут ликвидировать возгорание самостоятельно, из-за значительной скорости распространения огня они уже и не могут выбраться из зоны горения.

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К слову, ещё одна категория граждан, которая зачастую становится «виновником» пожаров, — дачники. В весенний и летний периоды Слуцкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям уделяет этой категории граждан особое внимание. Ведь в первую очередь такие граждане, приехав на дачу, начинают убирать территорию.

Для безопасной уборки территории необходимо обеспечить место сжигания первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, лопата, ведро с водой) и постоянно находиться около костра, погода должна быть безветренной.