Перенос рабочих дней в апреле. Отдыхать будем четыре дня

В этом году 28 апреля православные верующие будут отмечать Радуницу. Этот день выпадает на вторник. Поэтому в конце апреля мы будем отдыхать четыре дня.

Рабочий день с понедельника, 27 апреля, перенесётся на субботу, 4 апреля. При этом днями отдыха будут 25, 26, 27 и 28 апреля.

Вместе с тем организациям с учётом специфики производства (работы) предоставляется право самостоятельно устанавливать иной порядок переноса рабочего дня.

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График переноса рабочих дней утвердил Совмин. На текущий момент изменений в него не вносилось. В случае, если ситуация изменится, дополнительная информация появится на официальном сайте Совета Министров.

В ТЕМУ. Как будем работать, а как отдыхать в 2020 году. График переноса