В Беларуси вводят ограничения на стадионах. Что изменится в Слуцке

В пятницу, 27 марта, пройдут стартовые матчи второго тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. На сайте футбольного клуба «Ислочь», например, появилась информация, что из-за коронавируса матчи изменят привычный формат.

Билеты на игру будут продавать так, чтобы рассадить зрителей на расстоянии друг от друга. Также во время игр не будет фан-зоны (развлечения и конкурсы для зрителей) и торговых точек. На территории стадиона будут установлены специальные места с медицинскими антисептиками для рук.

Такие рекомендации были получены после совещания в управлении спорта и туризма в связи с эпидемиологической ситуацией (распространением коронавируса COVID-19).

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СФК «Слуцк», как пишет sport.ua, решил, что на трибунах болельщикам нужно сидеть в ряду через одного с пустым местом между зрителями. Кроме того, закрывается вся торговля внутри стадиона.

А клуб «Торпедо», кроме закрытия торговли на своём стадионе, просит болельщиков старше 65 лет воздержаться от похода на арену.

Напомним, чемпионат Беларуси единственный в Европе, который не был приостановлен из-за распространения коронавируса.