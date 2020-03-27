Хорошая привычка. Зачем случчанка 20 лет умывается ледяной водой

Моя хорошая привычка — каждый день умываться только холодной водой. Делаю это уже на протяжении 20 лет. Это помогает мне проснуться и зарядиться энергией.

Почему я умываюсь холодной водой

Решила завести эту привычку, чтобы быстрее просыпаться по утрам. Всё-таки вода холодная (самая холодная, которая течёт из крана), и она помогает взбодриться после ночи.

Умываюсь на протяжении минуты над раковиной. Утром средством для умывания не пользуюсь. Но сразу после того, как помою лицо, наношу крем, которым увлажняю кожу. Но, бывает, что в выходные дни обхожусь и без него. Особой сухости не ощущаю.

Какие есть результаты

Во-первых, я легко и быстро просыпаюсь после ледяной воды. Во-вторых, после сна я чувствую себя свежей. Не могу сказать, что моя кожа стала лучше или хуже после этой процедуры. Но от морщин точно не спасает, а вот пробуждение — лёгкое.

Ольга Шуманская, @olha0708