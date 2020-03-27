Минувшая неделя прошла под знаком борьбы с коронавирусом. Несмотря на то, что в Беларуси не вводится карантин, дополнительные сдерживающие меры всё-таки принимаются. «Кур'ер» рассказал, как изменилась работа медицинских и образовательных учреждений, какая помощь оказывается пожилым случчанам.

Что изменилось в связи с коронавирусом

В стране:

Все люди, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня приезда должны находиться в самоизоляции в домашних условиях. Это требование не распространяется на дипломатов, водителей транспорта, самолётов и некоторые другие категории граждан. А для дальнобойщиков установлены особые правила.

В Слуцке:

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«Кур'ер» подготовил памятку о том, что нужно знать о работе поликлиники Слуцка во время пандемии. Как себя вести, если у вас поднялась температура; что делать, если у вас заканчиваются лекарства от хронической болезни; как пройти водительскую комиссию и медосмотр.

С 1 апреля в Слуцкой поликлинике изменится расписание врачей общей практики и терапевтов.

Учреждения культуры отменяют все занятия на время весенних каникул — до 5 апреля. Также в этот период не будет занятий в кружках и секциях слуцких школ. В отделе культуры Слуцкого райисполкома сказали, что учреждения культуры и их сотрудники продолжат работать в прежнем режиме. «Родителям дали просто выбор — водить детей на занятия или нет. Сегодня нужно дважды подумать, подвергать ли своего ребёнка риску», — сказала специалист отдела.

В спортшколах и бассейнах занятия проходят по расписанию.

Одиноким пожилым и инвалидам готовы доставлять еду на дом, для этого нужно сделать заявку по телефону. За прошедшую неделю ни одной заявки не поступило.

События города

На фоне «сахарного дела» осложнилась работа Слуцкого сахарорафинадного комбината. На собрании акционеры решили больше не поддерживать футбольную команду города. «Спонсорская помощь выделяется из прибыли. Её нет и не ожидается. Есть указание заместителя премьер-министра Дворника „сахарникам“ (сахарным заводам — Прим.ред.) никому помощи не оказывать», — сказал «Кур'еру» Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината.

На собрании также представитель «Белгоспищепрома» сообщил, что цена на сахар останется прежней до конца года. Это означает, что торговля не имеет права продавать сахар дешевле чем 1,5 рубля за один килограмм.

Между тем в Слуцке всё же состоялся первый матч чемпионата, который запомнился 5 пенальти. «Слуцк» победил «Славию» со счётом 3:1.

Несмотря на коронавирус, жизнь в городе продолжается.

На улице Ивановского, между храмом и дошкольным центром «Солнышко», строится пятиэтажный дом. В нём будет три подъезда и 60 квартир. Все они пойдут на продажу. Планируется, что дом сдадут в эксплуатацию в сентябре этого года.

В центре города появился ещё один современный павильон возле остановки «Аптека». Второй разместят возле городского Дома культуры. В нём будет бесплатный Wi-Fi, зарядка электронных гаджетов, система видеонаблюдения, кондиционер, тёплый пол, кофе-зона, пандус с кнопкой для безбарьерной среды.

В микрорайоне «Чехова», на пересечении улиц Борисовца и Магистральной, началось строительство продуктового магазина для обслуживания близлежащих домов. По размеру он будет примерно такой же, как магазин «Санта» в районе больницы.

Конфликтные ситуации, которые обсуждали

Житель Слуцка разбил в «Светофоре» две бутылки коньяка. Сразу его заставили заплатить ущерб, а потом пришли к нему домой, чтобы вернуть деньги. Юрист Кристина Марчук пояснила, как следует действовать в подобных ситуациях и в каких случаях ущерб должен возмещать покупатель, а в каких — продавец.

История

Случчанин нашёл в стародорожском лесу уникальный клад украшений. Ему больше 1000 лет. Находку обнаружил случчанин Владимир Бойко, краевед, энтузиаст, член поисковой группы им. В. З. Коржа. На ценнейшие артефакты он наткнулся, когда обследовал места боёв 121-й стрелковой дивизии в местных лесах. Коллекцию артефактов Владимир передал в районный музей. Археологи уже уведомлены о кладе и планируют в скором времени посетить Стародорожчину. Место находки тщательно обследуют, а также изучат состав сплава металлов, которые использовал для своей работы древний мастер.

Посмотреть и почитать

«Кур'ер» предлагает тем, кто не может самоизолироваться, а вынужден ходить на работу, сменить общественный транспорт на прогулку пешком. Ходьба не только положительно скажется на здоровье, но и позволит увидеть немало интересного. Что увидели мы в Слуцке во время прогулки по одной из улиц.

Интересной оказалась и прогулка по частному сектору города. «Кур'ер» посмотрел, какие ставни есть в слуцких домах, и спросил у хозяев, что они знают об этом элементе деревянной архитектуры.

Для любителей интернета Виталий Протасеня, заместитель начальника Слуцкого РОСК, рассказал, какой способ интернет-хищения денег стал самым популярным у мошенников и какие меры предосторожности нужно соблюдать пользователям соцсетей. Только за 2019 год Слуцкий РОСК возбудил 68 уголовных дел, связанных с хищением денег с банковских карт. В этом году их цифра уже близка к десяти. Причём чаще денег лишаются не взрослые, а молодые люди и даже подростки.

О людях

Случчанка Марта Грибко, победительница «Instagram года #Слуцк-2019», рассказала «Кур'еру», почему она скучает в Слуцке и не ведёт другие страницы в соцсетях кроме Instagram и почему не стала мамой-блогером. Марта Грибко победила в номинации «Дневник». В своём блоге в Instagram девушка делится событиями из жизни и личным опытом. «Я не стала мамой-блогером, потому что все девушки, которые рожают ребёнка, становятся мамами-блогерами, а я не все. На самом деле я практически ежемесячно отписываюсь от девушек, которые перестают вести свои интересные страницы, перестают рассказывать про книги, про которые они говорили раньше, перестают писать интересные тексты и рассказывать классные истории. Они постоянно рассказывают про своих детей, про свою счастливую семью и драгоценного мужа. Этого так много».

Происшествия

В Слуцке опрокинулся грузовик агрокомбината «Снов». Авария произошла в среду, 25 марта. Водитель в ДТП не пострадал. Опрокинувшаяся машина повредила забор частного дома.

Во вторник, 24 марта, на объездной дороге в районе ССК автомобиль «Ауди-80» вылетел в кювет и опрокинулся. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что водитель авто не справился с управлением. Мужчину увезла «скорая».

В поле под Слуцком поджигатель уничтожил 60 тонн соломы сельхозпредприятия «Козловичи-Агро» рядом с деревней Заградье. Сгорело 60 тонн соломы, ущерб оценили в 1800 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление совершил местный житель.

Возле стоматологии в Слуцке от удара перевернулась машина. Предварительно, в аварии никто не пострадал. ДТП произошло в понедельник, 23 марта.

Подсказки и правила

Пришла весна и солнечная тёплая погода, а вместе с ней появилась возможность заняться огородом, выбраться на охоту или начать ездить на велосипеде.

Побеседовав с пешеходами и велосипедистами, «Кур'ер» составил простые правила этикета, чтобы на тротуарах Слуцка были мир, спокойствие и безопасность.

Как законно охотиться на самцов глухаря, тетерева и вальдшнепа, охота на которых открылась 20 марта, «Кур'еру» рассказали в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Охота продлится до 10 мая.

Почти ежедневно в центр оперативного управления Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям звонят случчане и сообщают о загорании сухой растительности. Как безопасно сжигать сухую траву, рассказывают слуцкие спасатели.

Сейчас самое время для сбора берёзового сока, только делать это нужно не так, как придумал случчанин, повесив на берёзу сразу два 10-литровых ведра. Тем более что собирать сок в черте города запрещено. За нарушение правил заготовки сока гражданам грозит штраф до 20 базовых величин (до 540 рублей), ИП — до 100 базовых (до 2700 рублей), юрлицу — до 500 базовых (13 500 рублей).

Народные новости

Без «народных новостей» не обходится ни одна информационная неделя. Как правило, это непосредственные «картинки из жизни», некоторые из которых больше напоминают анекдот. Как, например, вот этот случай, который произошёл с горожанкой на почте, когда для того, чтобы приклеить марки на конверт, ей предложили смазать марку языком или поплевать на неё.



О другой ситуации, достойной обсуждения, рассказал случчанин, который хотел посмотреть военную технику на территории кадетского училища, а его попросили уйти, хотя объявления о запрете входа нигде нет.