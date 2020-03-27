Минздрав Беларуси сообщил, сколько заболевших коронавирусом и сколько денег поступило на благотворительный счёт

В пятницу, 27 марта, Минздрав проводит брифинг на своём YouTube-канале.



На сегодняшний день в Беларуси проведено около 24 тыс. тестов на COVID-19. Всего 94 заболевших. Из них — 32 человека выздоровели. Они уже выписаны или готовятся к выписке. Под наблюдением остаются 62 человека. «На искусственной вентиляции никого нет. В целом ситуация спокойная и контролируемая», — сообщила Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения.

В Минздраве создана рабочая группа, которая будет распределять в открытом режиме средства, которые перечисляются на благотворительный счёт. Планируется, что средства пойдут на закупку средств защиты для врачей, лекарственных средств и других необходимых вещей.

По состоянию на 9 утра на благотворительном счёте собрано: 551 949 рублей 378 копеек, 16 122 евро и 47 центов.

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На 26 марта в медицинских контакт-центрах имелось 2 221 свободное место.

Про границу и самоизоляцию

Все те, кто пересекает границу, не подлежат обязательному контролю на наличие коронавируса, ответил представитель Минздрава.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Минздрава сказал, что, кто вернулся из-за границы, обязан находиться на самоизоляции. Члены семьи — не обязательно. Речь идёт о самоконтроле — человек обязан защитить сам себя и контролировать.

Минздрав пояснил, что самоизоляция — находиться только дома, не выходя на улицу.

РАНЕЕ. Все приезжающие в Беларусь отправятся на карантин на две недели. Теперь точно