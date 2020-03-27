Врачи анонимно рассказали, что на самом деле происходит с коронавирусом в Беларуси

Отдел новостей
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В Беларуси, по последнему отчёту Минздрава, 86 случаев заражения. Ещё по двум людям медики ведут дополнительную проверку: их результаты анализов получились неоднозначными. А выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. «Радио Свобода» на условиях анонимности поговорило с белорусскими врачами о том, что сейчас происходит в медицинских учреждениях на фоне COVID-19.

«Всё далеко не так красочно»

«Всё далеко не так красочно, как об этом сообщают народу, — говорит первый собеседник издания, врач одной из минских больниц. — Очень много людей сейчас болеют. Диагностируют и свиной грипп, и сезонный грипп. Умирают люди от пневмонии, и толком никто не может сказать, от какого возбудителя».

По её словам, больницы, которые перепрофилировали под контакты первого и второго уровней, «уже убиты», а по слухам от коллег медик узнала, что среди врачей, работающих с этими контактами, уже якобы с десяток эпизодов заражения (официально это не подтверждалось). Девушка делится, что в её больнице заканчиваются маски, поэтому их шьют из марли сами врачи. «Заболевание в целом растёт в геометрической прогрессии, — продолжает она. — Большая вероятность того, что наше министерство не справится. Сейчас сезон гриппа и ОРВИ. Но, я думаю, и „корона“ у нас растёт».

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«Минздрав ничего не афиширует открыто»

Врач выступает за то, чтобы в стране ввели жёсткий карантин: не зря так поступили страны, где медицина на порядок выше белорусской. А фраза Александра Лукашенко о том, что от коронавируса помогут 50 граммов водки, среди коллег собеседницы «Радио Свобода» стала поводом для шуток. Девушка уверена: самая большая проблема в том, что у белорусов нет доступа ко всей информации об азиатском вирусе в республике: «Минздрав ничего не афиширует открыто».

Другая собеседница «Радио Свобода» — офтальмолог в одной из минских поликлиник — заявляет, что осведомлённость о коронавирусе чрезвычайно низкая. «Если спросить, зачем человек пришёл в поликлинику в такое время, то тебя, скорее всего, пошлют, — я проверяла». Девушка подчёркивает, что все врачи боятся и работают. А если заражённых станет больше, то ходить по домам на вызовы будут все. «Все специалисты сядут на общий приём, — говорит она. — <…> Пожилые врачи, работающие на пенсии, вовсе не в восторге от того, что происходит. Работа, долг — это всё понятно, но защита для нас тоже нужна».

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2 Авторы комментариев
It is 2015BeastBoyLuckSonic Авторы недавних комментариев
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Да в РБ даже не знают как обнаруживать этот коронный вирус))) По этому у нас его и нет!

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27 марта 2020 09:40
It is 2015
Участник
It is 2015

Одна девушка рассказала со ссылкой на одного врача одной из больниц, одному корреспонденту что по слухам… Достоверно известно, что слухи распускают торговцы из Комаровского рынка которым нечего делать в виду отсутствия покупателей. Кгб по слухам проводит среди них проверку.

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27 марта 2020 09:43
It is 2015
Участник
It is 2015

мементо мори

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27 марта 2020 09:43
It is 2015
Участник
It is 2015

23 апреля 2020 года Земля налетит на небесную ось.

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27 марта 2020 09:45
It is 2015
Участник
It is 2015

Недаром Неронский говорил, что бани все по селам позакрывали

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27 марта 2020 09:47