Врачи анонимно рассказали, что на самом деле происходит с коронавирусом в Беларуси

В Беларуси, по последнему отчёту Минздрава, 86 случаев заражения. Ещё по двум людям медики ведут дополнительную проверку: их результаты анализов получились неоднозначными. А выписаны или готовятся к выписке 29 пациентов. «Радио Свобода» на условиях анонимности поговорило с белорусскими врачами о том, что сейчас происходит в медицинских учреждениях на фоне COVID-19.

«Всё далеко не так красочно»

«Всё далеко не так красочно, как об этом сообщают народу, — говорит первый собеседник издания, врач одной из минских больниц. — Очень много людей сейчас болеют. Диагностируют и свиной грипп, и сезонный грипп. Умирают люди от пневмонии, и толком никто не может сказать, от какого возбудителя».

По её словам, больницы, которые перепрофилировали под контакты первого и второго уровней, «уже убиты», а по слухам от коллег медик узнала, что среди врачей, работающих с этими контактами, уже якобы с десяток эпизодов заражения (официально это не подтверждалось). Девушка делится, что в её больнице заканчиваются маски, поэтому их шьют из марли сами врачи. «Заболевание в целом растёт в геометрической прогрессии, — продолжает она. — Большая вероятность того, что наше министерство не справится. Сейчас сезон гриппа и ОРВИ. Но, я думаю, и „корона“ у нас растёт».

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«Минздрав ничего не афиширует открыто»

Врач выступает за то, чтобы в стране ввели жёсткий карантин: не зря так поступили страны, где медицина на порядок выше белорусской. А фраза Александра Лукашенко о том, что от коронавируса помогут 50 граммов водки, среди коллег собеседницы «Радио Свобода» стала поводом для шуток. Девушка уверена: самая большая проблема в том, что у белорусов нет доступа ко всей информации об азиатском вирусе в республике: «Минздрав ничего не афиширует открыто».

Другая собеседница «Радио Свобода» — офтальмолог в одной из минских поликлиник — заявляет, что осведомлённость о коронавирусе чрезвычайно низкая. «Если спросить, зачем человек пришёл в поликлинику в такое время, то тебя, скорее всего, пошлют, — я проверяла». Девушка подчёркивает, что все врачи боятся и работают. А если заражённых станет больше, то ходить по домам на вызовы будут все. «Все специалисты сядут на общий приём, — говорит она. — <…> Пожилые врачи, работающие на пенсии, вовсе не в восторге от того, что происходит. Работа, долг — это всё понятно, но защита для нас тоже нужна».