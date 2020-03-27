Правительство Беларуси определило меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Совмина.

Все люди, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня приезда:

должны находиться в самоизоляции в домашних условиях;

не подлежат последующему пропуску через границу Беларуси (до истечения срока самоизоляции).

Эти меры не распространяются на:

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сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств в Беларуси и аккредитованных по совместительству с резиденциями в других странах, международных организаций и их представительств, расположенных на территории Республики Беларусь, а также членов их семей;

глав и членов официальных делегаций;

водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов;

членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси для возвращения к месту жительства.

Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, говорится в документе, должен быть размещён на официальном сайте Министерства здравоохранения. Судя по постановлению правительства, речь идёт практически обо всех странах мира, в том числе и России, с которой у нас нет границы.

По постановлению сотрудники пограничной службы выдают всем приехавшим анкету прибывшего. После заполнения она передаётся должностным лицам Минздрава. Однако непонятно, как можно контролировать приезжих на границе с Россией, которой с нашей стороны нет.

Какие правила введены для дальнобойщиков

Водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через Беларусь, в том числе с территории России в ЕС и Украину, обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств, согласно утверждённому этим же постановлением перечню дорог и специализированных мест.

Водители, выполняющие транзитные перевозки, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днём въезда на её территорию, за исключением случаев, когда невозможность соблюдения указанного срока обусловлена аварией (поломкой) авто, а также разгрузкой, перегрузкой (перевалкой) груза, заменой транспортного средства, если это предусмотрено условиями договора автомобильной перевозки и указано в транспортных документах. Если это необходимо, допускается отклонение от республиканской автомобильной дороги, указанной в перечне дорог и специализированных мест. Операции должны быть осуществлены в минимальные сроки.

Во время остановки (стоянки) водители, выполняющие транзитные перевозки, не должны покидать территорию пунктов остановки (стоянки) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств согласно перечню дорог и специализированных мест.

Постановление вступает в силу 27 марта.