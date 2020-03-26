В Беларуси у велосипедистов по правилам дорожного движения уникальный статус: с 2016 года их не пускают на проезжую часть, но и не рады видеть на тротуарах. Не всё так хорошо в Слуцке и с велодорожками — пока есть только одна. Отсюда конфликты и взаимный негатив между велосипедистами и пешеходами.

Пока и те, и другие переживают вынужденное соседство, им нужны общие правила, которых, похоже, нет ни в законах, ни в ПДД (кроме общей фразы, что велосипедист не должен мешать пешеходам).

Побеседовав с активными «двуногими» и «двухколёсными» случчанами, «Кур'ер» составил простые правила этикета, чтобы на тротуарах Слуцка были мир, спокойствие и безопасность.

Руслан Березовский пересел на велосипед в 2008 году. Сегодня он 351 день в году за рулём и наезжает более 6 тысяч километров.

«Мой главный совет и правило: не ехать вплотную к людям, придерживаясь хотя бы метр расстояния. Всегда скидывать скорость, если на пути есть дети или собаки.

Через пешеходный переход переходить, а не переезжать. В целом в Слуцке нормально ездить. А главной проблемой всё-таки остаются высокие бордюры".

Сергей Мороз катается на велосипеде с 2009 года. Участвовал в велопоходах по Беларуси и Европе. «Правила — правилами, а реалии бывают совсем другие, потому что все люди разные. Так что на тротуаре главное — ехать медленно и аккуратно. Я считаю, что власть „подложила свинью“ обычным людям, отмахнувшись от проблемы велосипедистов, загнав их на тротуар к пешеходам. Практически во всех европейских странах велосипедисты имеют свою полосу на проезжей части, потому что здесь скорости ближе к автомобильным, нежели к пешеходным. Ведь пешеход двигается со скоростью 4 км/ч, а велосипедист — 21 км/ч. К тому же большинство пешеходов не знакомы с ПДД, отсюда столкновения и упрёки».

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