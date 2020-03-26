Двух случчан лишили водительских прав, а они всё равно ездили. Но на тракторах по полю

Каждую весну предприятия агропромышленного комплекса Слуцкого района планово проходят технический осмотр всей сельскохозяйственной техники. Планы утверждаются райисполкомом. На одной из таких проверок побывал «Кур'ер».

В четверг, 26 марта, Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД, вместе с Романом Коберцем, главным государственным инспектором по надзору за техническим состоянием машин и оборудования управления с/х и продовольствию Слуцкого райисполкома, проверить ТО сельхозтехники приехал в Вежи в РСУП «Совхоз «Слуцк». До приезда проверяющих всю заранее подготовленную технику выстроили на мехдворе. Перед тем как преступить к её осмотру, Дмитрий Сытько провёл профбеседу с механизаторами и проверил у них наличие медосмотра, удостоверение тракториста-машиниста, а также права на управление.

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«Право на управление мы проверили по базе. Сделали это для того, чтобы удостовериться, что оно действительно у механизаторов есть. А всё потому, что некоторые попадаются сотрудникам ГАИ на личном автомобиле, лишаются прав, а удостоверение тракториста-машиниста не сдают. И продолжают ездить на рабочем транспорте. В Слуцком районе с начала года уже два таких эпизода», — отметил Дмитрий Сытько.

В своей беседе госавтоинспектор обратил внимание механизаторов на исправность осветительных приборов, наличие световозвращающих элементов на прицепах, навесном оборудовании для сельхозработ. Помимо этого, каждый трактор должен быть оснащён огнетушителем, аптечкой, знаком аварийной остановки.

Слуцкая ГАИ убедительно просит: давайте сохраним чью-то жизнь вместе. Если вы увидите на проезжей части в тёмное время суток транспортное средство, например, трактор с навесным оборудованием либо с прицепом с негорящими задними осветительными приборами и с отсутствующими световозвращающими элементами, сообщите об этом по номеру 102 и по возможности, включив аварийную сигнализацию, сопроводите ТС до приезда экипажа ДПС.