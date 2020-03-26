«Они были нужны как защита от стрел». Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны

Александр Шелехов
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Частный сектор в Слуцке занимает значительную территорию города. Большинство домов были построены в конце 50-х и 60-х годах. В основном они деревянные, а на окнах некоторых из них сохранились ставни. Многие имеют традиционную форму — прямоугольный деревянный щит, но некоторые сделаны в форме жалюзи.

«Кур'ер» посмотрел, какие ставни есть в слуцких домах, и спросил у хозяев, что они знают об этом элементе деревянной архитектуры.

Случчане ремонтируют старые дома, но оставляют ставни. Как они выглядят
Улица Виленская, дом № 7. Хозяйка Анна Вячеславовна не сомневается, что традиция навешивать ставни идёт из глубокой старины. Фото Александр Шелехов
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Улица Железнодорожная, дом № 3. Молодой человек, который живёт в этом доме, предположил, что традиция устанавливать ставни сохранилась со времён татаро-монгольского ига. Тогда они были нужны как защита от стрел
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Улица Смоленская, дом № 3. Этот дом был построен в 1938 году и с того времени не изменился. Любопытно, что основные окна в доме очень простые, а вот окно чердака имеет украшения
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Улица Пионерская, дом № 17. Он построен в 50-е годы. Хозяйка дома Галина Ивановна считает, что ставни ставили для красоты и для того, чтобы защищать дом от холода. Ведь раньше в Беларуси зимы были суровые
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Улица Спасская, дом № 29. Строение возвели в 1960 году, и хозяин сам заказал сделать ставни. Так было модно, считает Валентина Фёдоровна, дочь прежнего владельца дома. Она сказала, что пластиковые окна установили уже давно, но ставни сохранили для красоты
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
2-й переулок Базарный, дом № 12. Владелец дома считает, что главное назначение ставен — предохранять дом от воров. Георгий Анатольевич показал специальные штыри, которые наглухо запирали ставни от проникновения. Дом его был построен в 1950 году
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Но на большинстве домов нет штырей для запора, а только наружные крючки, которые не дают створкам открываться
2-й пер. Чапаева, 5
Эти ставни отличаются от всех остальных. На широком окне они складываются гармошкой и имеют прижимные крючки. Дом расположен на 2-м переулке Чапаева, 5
2-й пер. Чапаева, 5
Улица Виленская, дом № 54. Это дом тоже со ставнями в виде жалюзи. Судя по их конструкции, они защищали от яркого солнца. А возможно, владельцы домов просто сохранили европейские традиции деревянного зодчества
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Улица Чайковского, дом № 1
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Улица Парижской Коммуны, дом № 12. Фасад дома: резные наличники и ставни сохранились нетронутыми со времени постройки
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
2-й переулок Базарный, дом № 18
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Улица 2-я Колхозная, дом № 3
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Улица Большое кольцо, дом № 17
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
1-й переулок М. Богдановича, дом № 21
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
1-й переулок Чайковского, дом № 4
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
Улица 11 Июля, дом № 34
Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны
2-й Пролетарский переулок, дом № 2
ПИШИТЕ. Жильцы большинства домов со ставнями на окнах считают, что они были нужны, чтобы ночью сберегать в доме тепло и защищать стёкла от дождя и снега. Многие из тех, кто заменил старые окна на пластиковые, но оставил ставни, сделали это «для красоты», чтобы сохранить традиционный облик строения. Как вы думаете, для чего нужны были ставни? Пишите в комментариях.

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