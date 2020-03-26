«Они были нужны как защита от стрел». Случчане сохраняют на старых домах ставни, но не всегда знают, для чего они нужны

Частный сектор в Слуцке занимает значительную территорию города. Большинство домов были построены в конце 50-х и 60-х годах. В основном они деревянные, а на окнах некоторых из них сохранились ставни. Многие имеют традиционную форму — прямоугольный деревянный щит, но некоторые сделаны в форме жалюзи.

«Кур'ер» посмотрел, какие ставни есть в слуцких домах, и спросил у хозяев, что они знают об этом элементе деревянной архитектуры. ПИШИТЕ. Жильцы большинства домов со ставнями на окнах считают, что они были нужны, чтобы ночью сберегать в доме тепло и защищать стёкла от дождя и снега. Многие из тех, кто заменил старые окна на пластиковые, но оставил ставни, сделали это «для красоты», чтобы сохранить традиционный облик строения. Как вы думаете, для чего нужны были ставни? Пишите в комментариях.