«По моему заказу пишут икону для слуцкого храма». Блиц-опрос девушки, которая приехала в Слуцк из Катара

Алёна @alyona_qatar приехала в Слуцк из арабской страны Катар, чтобы навестить близких. Девушка — общественный деятель. Это она 8 марта дарила слуцким женщинам тюльпаны (видео было опубликовано в Instagram @kurjer).
Lampa продолжает проводить блиц-опрос среди слуцких девушек. И наша очередная героиня — @alyona_qatar, которая готова открыть в городе центр по изучению языков и помочь с приютом для бездомных животных.
Чем вы занимаетесь в Слуцке? Какое у вас есть хобби?
Я не работаю, я — общественный деятель. Помогаю людям, которые попали в кризисную ситуацию. Иногда участием, при необходимости оказывала материальную поддержку. Этим я занималась в Катаре, в Слуцке пока за помощью никто не обращался, но хочется помогать и здесь.
Например, 8 марта я провела акцию — дарила слуцким женщинам тюльпаны. А в данный момент по моему заказу пишут икону в минском монастыре для одного из слуцких храмов. Также ищу решение проблемы бездомных животных в Слуцке. Хотела помочь открыть приют, но девочки-волонтёры говорят, что это не выход.
Хобби у меня меняются. Постоянного нет, пробую себя в разных сферах. Из того, что уже попробовала, — это готовка арабских блюд, вокал, написание стихов. На данный момент занимаюсь изучением гражданского права в Беларуси и пишу книгу о жизни в арабской стране.
Какое место в Слуцке вам нравится больше всего?
Из тех мест, где я уже успела побывать, — это район городского Дома культуры с царящей там атмосферой многовековой истории. Нравится и набережная, куда можно убежать от городской суеты. Продолжаю исследовать город.
По вашему мнению, чего не хватает в Слуцке?
Я считаю, что в Слуцке не хватает центра по изучению иностранных языков. Как лингвист могу сказать, что ни один онлайн-курс не заменит стационарного обучения. Если найдётся достаточное количество желающих, займусь вопросом восполнения этого пробела в городской структуре.
Какую книгу/фильм посоветуете?
Я отношусь к вымирающему типу особей, которые не смотрят фильмы, так как считаю, что жизнь каждого человека — это и есть отдельный сюжет. Из тех, что смотрела, мой фаворит — «Сибирский цирюльник» (режиссёр Никита Михалков). В фильме мне близка идея непонимания иностранцами специфики российской культуры. Из книг советую «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, она подходит для разных возрастных групп.
Что интересного произошло с вами в последнее время?
Кроме того, что мужчина в маршрутке приклеил мне на хвост жвачку, ничего не вспоминается. Вот такое «Добро пожаловать в Слуцк». Конечно, он сделал это специально, потому что жвачка была в нескольких местах. А ещё соседи ночью утку выловили и домой принесли на закуску. Тех самых уток, которых мы все с радостью кормим.
Если вы хотите стать участницей блиц-опроса — пишите в direct @lampa_slutsk .
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