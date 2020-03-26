Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

«По моему заказу пишут икону для слуцкого храма». Блиц-опрос девушки, которая приехала в Слуцк из Катара

Виктория Капская
Виктория Капская
0

Алёна @alyona_qatar приехала в Слуцк из арабской страны Катар, чтобы навестить близких. Девушка — общественный деятель. Это она 8 марта дарила слуцким женщинам тюльпаны (видео было опубликовано в Instagram @kurjer).

Lampa продолжает проводить блиц-опрос среди слуцких девушек. И наша очередная героиня — @alyona_qatar, которая готова открыть в городе центр по изучению языков и помочь с приютом для бездомных животных.

Чем вы занимаетесь в Слуцке? Какое у вас есть хобби?

Я не работаю, я — общественный деятель. Помогаю людям, которые попали в кризисную ситуацию. Иногда участием, при необходимости оказывала материальную поддержку. Этим я занималась в Катаре, в Слуцке пока за помощью никто не обращался, но хочется помогать и здесь.

Например, 8 марта я провела акцию — дарила слуцким женщинам тюльпаны. А в данный момент по моему заказу пишут икону в минском монастыре для одного из слуцких храмов. Также ищу решение проблемы бездомных животных в Слуцке. Хотела помочь открыть приют, но девочки-волонтёры говорят, что это не выход.

Хобби у меня меняются. Постоянного нет, пробую себя в разных сферах. Из того, что уже попробовала, — это готовка арабских блюд, вокал, написание стихов. На данный момент занимаюсь изучением гражданского права в Беларуси и пишу книгу о жизни в арабской стране.

«По моему заказу пишут икону для слуцкого храма». Блиц-опрос девушки, которая приехала в Слуцк из Катара

Какое место в Слуцке вам нравится больше всего?

Из тех мест, где я уже успела побывать, — это район городского Дома культуры с царящей там атмосферой многовековой истории. Нравится и набережная, куда можно убежать от городской суеты. Продолжаю исследовать город.

По вашему мнению, чего не хватает в Слуцке?

Я считаю, что в Слуцке не хватает центра по изучению иностранных языков. Как лингвист могу сказать, что ни один онлайн-курс не заменит стационарного обучения. Если найдётся достаточное количество желающих, займусь вопросом восполнения этого пробела в городской структуре.

Какую книгу/фильм посоветуете?

Я отношусь к вымирающему типу особей, которые не смотрят фильмы, так как считаю, что жизнь каждого человека — это и есть отдельный сюжет. Из тех, что смотрела, мой фаворит — «Сибирский цирюльник» (режиссёр Никита Михалков). В фильме мне близка идея непонимания иностранцами специфики российской культуры. Из книг советую «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, она подходит для разных возрастных групп.

Что интересного произошло с вами в последнее время?

Кроме того, что мужчина в маршрутке приклеил мне на хвост жвачку, ничего не вспоминается. Вот такое «Добро пожаловать в Слуцк». Конечно, он сделал это специально, потому что жвачка была в нескольких местах. А ещё соседи ночью утку выловили и домой принесли на закуску. Тех самых уток, которых мы все с радостью кормим.

Если вы хотите стать участницей блиц-опроса — пишите в direct @lampa_slutsk .

Новости

На весенних каникулах в Слуцком районе планируют оздоровить 610 школьников

0
С 30 марта по 4 апреля в 25 учреждениях образования Случчины организуют оздоровительные площадки. Там будут отдыхать 610 школьников. В каждом из оздоровительных лагерей с...
Далее
Новости

За что горожане благодарны работникам Слуцкого ЖКХ

0
В Беларуси 22 марта отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. «Кур’ер» спросил у случчан, за что они готовы сказать спасибо коммунальщикам и...
Далее
Лампа

Посмотрите, как случчанки «избивали» парней, потому что те на них «нападали». Видео

0
Слуцкие кикбоксеры научили девушек пяти приёмам самообороны, чтобы они могли защитить себя при нападении. Теперь девушки знают, как правильно бить в пах и что...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

Подпишись на наш Instagram: @kurjer

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур'ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

«Нужно дважды подумать, подвергать ли своего ребёнка риску». В Слуцке останавливается работа детских кружков и секций

0

ТОП-15 правил этикета: как ездить на велосипеде в Слуцке и не раздражать пешеходов

0