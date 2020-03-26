Больше двух человек не собираться. За нарушение карантина в Германии ждут штрафы

Власти Германии пришли к договорённости о необходимости ужесточить в стране карантинные меры из-за COVID-19. На новшества канцлер и главы земельных правительств согласились пойти в ходе телефонной конференции.

Главный пункт: больше двух человек не собираться. Исключение сделано для членов семьи, а также людей, живущих единым домашним хозяйством, пишет DW.

Контакты с другими людьми необходимо ограничить до минимума. Для этого, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от ближайшего человека в общественных местах.

В самое ближайшее время будут закрыты все гастрономические предприятия. Это же касается парикмахерских и косметических салонов.

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По-прежнему разрешаются поездки на работу или для помощи другим людям. Индивидуальные занятия спортом и физические упражнения на свежем воздухе также будут возможны.

Нарушения ограничений по контактам будут контролироваться административными органами и полицией. По словам премьера Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, нарушения будут наказываться штрафами вплоть до 25 тысяч евро.

Новые правила будут действовать в течение ближайших двух недель.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя соглашение, подчеркнула, что дальнейшие шаги по ограничению социальных контактов являются «правилом, а не рекомендацией». И тот, кто не станет его придерживаться, может быть подвергнут серьёзным штрафам.

Меркель в очередной раз подчеркнула, что принимаемые меры связаны с советами ведущих вирусологов страны и направлены на решение основной задачи: сдерживание распространения коронавируса, против которого до сих пор нет ни вакцин, ни прививок.

Канцлер напрямую обратилась к гражданам и особо поблагодарила всех, кто добровольно пошёл на ограничение своих социальных контактов: «Я знаю, что это означает как экономические, так и личностные жертвы».Она добровольно сама отправилась на карантин, который будет проходить дома. Решение было принято после того, как выяснилось, что врач, делавший Меркель 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, положительно протестирован на коронавирус.

Свои служебные обязанности канцлер будет выполнять, находясь на карантине.

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