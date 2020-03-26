На весенних каникулах в Слуцком районе планируют оздоровить 610 школьников

С 30 марта по 4 апреля в 25 учреждениях образования Случчины организуют оздоровительные площадки. Там будут отдыхать 610 школьников.

В каждом из оздоровительных лагерей с дневным пребыванием количество детей не будет превышать 50 человек, в одной группе будет по 25−30 учащихся. Об этом сообщает управление по образованию Слуцкого райисполкома.

Педагоги будут обеспечивать максимально безопасные, здоровые, комфортные условия и для посетителей дневных лагерей во время каникул.

Реклама

Как пишет «Слуцкий край», в учреждениях образования строго соблюдается санитарно-гигиенический режим, идёт мониторинг отсутствующих. Отмечается, что цифры не превышают обычных для этого времени года. Оздоровительная кампания организована в штатном режиме.