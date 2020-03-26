Слуцкий РОЧС: Каждую весну палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие

Ежегодно с наступлением весны палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие. Иногда трава выжигается умышленно сельскохозяйственными организациями для очистки полей от нежелательной растительности.
Но гораздо чаще причиной загорания травы становится небрежность, неосторожность, а то и хулиганство взрослых людей, у которых «хватает ума» выбросить непотушенный окурок из окна автомобиля, оставить непотушенным костёр после пикника, а то и начать выжигание травы просто так. Нередко зажжённую спичку в траву бросают дети, ради забавы и совершенно не заботясь о последствиях.
Слуцкий РОЧС напоминает, что необходимо быть осторожными при наведении порядка у частных жилых домов, на дачах:
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- вывезите мусор в специально отведённое место;
- если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, чтобы исключить пожар, расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 10 м, от лесного массива — 20 метров, 30 метров от мест, где складируется сено или солома. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, пламя нужно постоянно контролировать, ни в коем случае не оставлять без присмотра;
- не забывайте про огнетушитель, ёмкость с водой, лопату;
- выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещается.
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